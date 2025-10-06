屏東王船文化館中秋連假吸人潮 參觀人次累計破百萬
屏東縣王船文化館去年底啟用，參觀人潮不斷，今年中秋連假吸引許多人入館參觀，累計參觀人次突破百萬大關。縣府文化處表示，王船館融合信仰文化與當代美學，兼具教育、觀光與藝文特色，不僅當地居民，也吸引觀光、宗教團體及學校團體造訪。
王船文化館將東港等地的百年迎王平安祭典，結合新媒體科技，透過沉浸式劇場、典藏王船與豐富文物展陳，帶領觀眾從歷史脈絡中體驗迎王文化的精神與技藝傳承。去年底開館後人潮絡繹不絕，至中秋連假突破百萬人次參觀。
縣府文化處表示，館內藝廊持續展出攝影與繪畫創作，除了展品外，也打造閱讀與藝文場域，包括誠品書店及今年暑假啟用的五樓閱讀空間，書籍主題涵蓋民俗信仰、地方歷史、宗教藝術與文學，讓參觀者在文化氛圍中享受閱讀樂趣。
王船館也規畫每月一次的「藝文沙龍」，邀請在地表演團隊或國內知名團隊如雲門舞集、蒂摩爾古薪舞集等演出，讓民眾透過展演親近文化、感受藝術。另外每季舉辦一次「日王市集」，以不同主題吸引民眾參與。
