每逢中秋佳節 高雄岡山回收阿伯「知名不具」捐錢送愛
去年中秋節前夕，高雄岡山羽生幼兒園收到來自「知名不具」的回收阿伯捐贈3千元，請託園方轉交社福機構，今年也不例外，園方又再度收到阿伯的心意。園長謝義良說，連續3年收到阿伯捐款，會持續將這份溫暖化作教育行動，讓愛與善意在社區中傳遞。
羽生幼兒園門口每月第一周設置「創世發票箱」，不少社區居民一同投入公益，這個活動也吸引一位騎單車穿梭大街小巷，定期至幼兒園與附近商家收集資源回收物的張姓阿伯注意，開始在中秋節前捐錢，讓園方捐贈出去。
幼兒園長謝義良說，「回收阿伯」不留名，個性也很低調，只說希望「孩子們能繼續做好事」，阿伯生活應該不寬裕，卻願意將勞動所得捐出來，讓孩子們看見，愛不是有錢才做得到，他的精神是最珍貴的教育教材。
羽生幼兒園推動品德教育，長期募集發票捐助創世基金會。此外、兒童節會號召家長與幼童為安得烈食物銀行募集物資，春節前也會舉辦義賣春聯，將所得捐助旭海小學堂，幫助偏鄉學童。
