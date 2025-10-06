聽新聞
敬老卡擴大用途 高雄使用率大增

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
高雄敬老卡去年1月起新增每年1200點社福點數，可搭乘捷運、特約計程車，後續再新增搭乘台鐵、運動中心、藝文場館，使長者申辦率及使用率提升。圖／高雄市社會局提供
高雄敬老卡去年1月起新增每年1200點社福點數，可搭乘捷運、特約計程車，後續再新增搭乘台鐵、運動中心、藝文場館，使長者申辦率及使用率提升。圖／高雄市社會局提供

高雄65歲以上人口破54萬人，敬老卡去年起新增每年1200點社福點數，可搭高雄捷運、特約計程車，後續新增搭乘台鐵、運動中心、藝文場館等用途，申辦率及使用率大幅提升，原本編列2億7千萬元不夠用，短差逾1億元。市府說將追加預算。

高市敬老或博愛卡，可免費搭乘輕軌、渡輪及公車，去年起敬老卡加碼發放1200點、博愛卡每月900點社福點數，1點等同1元，可搭乘捷運和特約計程車，去年5月增加台鐵，每趟次最高扣抵50點，今年7月再開放運動中心、藝文場館和特約銀髮健身俱樂部。

今年老人與身障者交通優惠補助預算為2億7144萬元，接連加碼補助後，預估今年經費增至3億9千萬元，不足1億1906萬元。社會局已向市議會提送墊付案，明年追加預算或後年補辦預算。

社會局估算，高市敬老卡今年使用於法定社福項目如高雄捷運、高雄輕軌、台北捷運、新北捷運、台中捷運，所需經費為1億385萬，用於非法定社福項目（社福點數）如公車、輪船、計程車、台鐵等2億462萬，而用於運動中心、文化場館和銀髮俱樂部則為287萬。

議員許采蓁表示，長輩比例攀升，相較雙北福利，高雄敬老卡明顯落後，應盡快補足預算和完善福利制度。議員鄭孟洳說，敬老卡使用率提升導致原編列經費不足，顯示政策確實有需要、也有成效，社會局應更精準估算，避免年年追加。

