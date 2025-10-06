聽新聞
高雄美濃大峽谷 藍綠立委紛喊修法嚴懲

聯合報／ 記者李成蔭黃婉婷／台北報導
高雄美濃「大峽谷」盜採案接連曝光，不肖業者明目張膽破壞山林，藍綠立委提案修法嚴懲。本報資料照片
花蓮洪災加上先前高雄驚爆「美濃大峽谷」等事件，都讓水土保持議題備受關注，國民黨立委柯志恩將提案修「土石採取法」，不只罰金提高為10倍嚴懲業者，也要讓陸域盜採砂石有罪者處以刑責及罰金；民進黨眾多有意參選高雄市長的立委也都喊修法嚴懲，除提高罰鍰上限，更要擴大責任鏈，盼遏止再有類似事件。

因盜採砂石、回填廢土形成的「美濃大峽谷」，曝光後震驚各界。外界質疑，業者竟如此明目張膽破壞山林，且「大峽谷」存在這麼久為何都沒人處理？柯志恩為此將提案修「土石採取法」，加重相關罰則。

柯表示，近年盜採砂石案件層出不窮，不僅造成交通安全疑慮，且挖空砂石後再回填廢土、廢棄物，更讓農地或水源有汙染之虞；即便近年地方政府陸續開罰違法業者，仍無法有效遏止，因此有必要提高罰鍰並處以刑責。

柯志恩說明提案內容規畫，未經許可採取土石罰鍰，從原本「100萬元以上500萬元以下」，提高至「1000萬元以上5000萬元以下」，罰金增至10倍。同時針對過去被忽視而無刑責的陸域盜採砂石，以及導致水土流失、汙染、成災、甚至公共危險等，規畫修正為都須處以刑責及罰金。

民進黨方面，4名有志參選高雄市長的立委邱議瑩林岱樺賴瑞隆許智傑也都喊修法嚴懲。邱議瑩、許智傑認為，法令對不法行為罰則未與時俱進，儘管權責政府能查處，但罰鍰額度過低，根本難收遏止之效。

邱議瑩、許智傑版本將未經許可採取土石罰鍰上限提高至2500萬元，連續罰鍰上限也提高至500萬元，由於過去曾發生地主與業者不法勾結，因此增訂地主「知情不報連坐責任」、運輸司機及車行「吊扣駕照與罰鍰責任」，盼落實執法、擴大責任鏈。

賴瑞隆與莊瑞雄共提的版本更嚴，將未經許可採取土石罰鍰提高至1000萬元至5億元，提升連續處罰金額上限提高至1000萬元，提升對大規模、集團性非法採取的嚇阻力，同時強化沒收規範，「無論屬於誰皆沒收」，並明定處理方式，避免犯罪工具重返市場或再次被利用，目標重金懲罰大型集團。

