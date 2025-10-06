高雄美濃大峽谷 藍綠立委紛喊修法嚴懲

花蓮洪災加上先前高雄驚爆「美濃大峽谷」等事件，都讓水土保持議題備受關注，國民黨立委柯志恩將提案修「土石採取法」，不只罰金提高為10倍嚴懲業者，也要讓陸域盜採砂石有罪者處以刑責及罰金；民進黨眾多有意參選高雄市長的立委也都喊修法嚴懲，除提高罰鍰上限，更要擴大責任鏈，盼遏止再有類似事件。

因盜採砂石、回填廢土形成的「美濃大峽谷」，曝光後震驚各界。外界質疑，業者竟如此明目張膽破壞山林，且「大峽谷」存在這麼久為何都沒人處理？柯志恩為此將提案修「土石採取法」，加重相關罰則。

柯表示，近年盜採砂石案件層出不窮，不僅造成交通安全疑慮，且挖空砂石後再回填廢土、廢棄物，更讓農地或水源有汙染之虞；即便近年地方政府陸續開罰違法業者，仍無法有效遏止，因此有必要提高罰鍰並處以刑責。

柯志恩說明提案內容規畫，未經許可採取土石罰鍰，從原本「100萬元以上500萬元以下」，提高至「1000萬元以上5000萬元以下」，罰金增至10倍。同時針對過去被忽視而無刑責的陸域盜採砂石，以及導致水土流失、汙染、成災、甚至公共危險等，規畫修正為都須處以刑責及罰金。

民進黨方面，4名有志參選高雄市長的立委邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆、許智傑也都喊修法嚴懲。邱議瑩、許智傑認為，法令對不法行為罰則未與時俱進，儘管權責政府能查處，但罰鍰額度過低，根本難收遏止之效。

邱議瑩、許智傑版本將未經許可採取土石罰鍰上限提高至2500萬元，連續罰鍰上限也提高至500萬元，由於過去曾發生地主與業者不法勾結，因此增訂地主「知情不報連坐責任」、運輸司機及車行「吊扣駕照與罰鍰責任」，盼落實執法、擴大責任鏈。

賴瑞隆與莊瑞雄共提的版本更嚴，將未經許可採取土石罰鍰提高至1000萬元至5億元，提升連續處罰金額上限提高至1000萬元，提升對大規模、集團性非法採取的嚇阻力，同時強化沒收規範，「無論屬於誰皆沒收」，並明定處理方式，避免犯罪工具重返市場或再次被利用，目標重金懲罰大型集團。