屏基安寧病房設立30年 售園遊券支持新大樓與安寧照護

屏東基督教醫院是屏縣第一個設立安寧病房「傳愛之家」的醫院，至今30年，當年以4張病床開啟末期病人照顧。屏基在10月18日在屏東千禧公園舉辦「傳愛三十・溫柔相伴」園遊會，園遊券義賣，所得款項投入安寧照護與新大樓建設，陪伴更多生命走人生最後一程。

屏基指出，30年來，為末期病人展開圓夢計畫，導入芳療、音樂治療、藝術治療、寵物陪伴等多元輔助療法，陪伴無數家庭度過生離死別，讓患者以尊嚴安然走完人生最後旅程。

這次舉辦園遊會是安寧病房成立30年紀念活動，當天有音樂表演、才藝演出、安寧輔療體驗、安寧故事展牆、互動遊戲，有60多攤美食與手作攤位，從中讓大眾理解安寧療護並非「放棄」，而是「尊重生命、陪伴到最後」。

屏基指出，這次舉辦園遊券每本售價500元，內含5張100元券，可在園遊會現場全額折抵消費。除享受美食、體驗手作、參加闖關遊戲，購買園遊券更是支持安寧照護與屏基智能醫療大樓建設愛心行動。

屏基表示，義賣點設在屏東市昌黎殿、豐田豐源日照中心、三地門共融生活中心，屏基門診批掛櫃台亦可購買。園遊會不僅是一場熱鬧嘉年華，更是一場「以愛為名」的公益行動，透過義賣園遊券，將愛心轉化為行動，支持安寧病房走過下一個30年，也為新大樓添磚加瓦。