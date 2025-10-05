高雄敬老卡福利擴充「經費短少超過1億」 市府緊急追加預算

快訊

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄敬老卡去年1月起新增每年1200點社福點數，可搭乘捷運、特約計程車，後續再新增搭乘台鐵、運動中心、藝文場館，使長者申辦率及使用率提升。圖／高雄市社會局提供
高雄邁入超高齡化社會，為健全老年福利，市府發放的敬老卡自去年1月起新增每年1200點社福點數，可搭乘高雄捷運、特約計程車，後續新增搭乘台鐵，今年7月再新增運動中心、藝文場館等，使長者申辦率及使用率提升，社會局評估今年度老人與身障者交通補助預算將提升至3億9千萬元，離原本編列2億7千萬元還短少超過1億。

為鼓勵長者及身障者外出活動、減少自駕風險，高市民眾持敬老或博愛卡，可免費搭乘輕軌、渡輪、公車，敬老卡自去年起，每年加碼發放1200點、博愛卡每月900點社福點數，1點等同1元，可用於搭乘高雄捷運和特約計程車，去年5月增加搭乘台鐵，每趟次最高扣抵50點，今年7月再開放用於運動中心、藝文場館和特約銀髮健身俱樂部。

高市社會局今年老人與身障者交通優惠補助預算為2億7144萬元，因去年實施敬老卡加碼1200點社福點數、博愛卡調整為每月900點社福點數和今年擴充使用用途，提高長輩與身障者申辦率和使用率，預估今年經費增至3億9千萬元，不足1億1906萬元，社會局已向市議會提送墊付案，納入明年追加預算或後年補辦預算，進行帳務轉正。

根據社會局估算，高市敬老卡今年使用於法定社福項目如高雄捷運、高雄輕軌、台北捷運、新北捷運、台中捷運，所需經費為1億385萬，用於非法定社福項目（社福點數）如公車、輪船、計程車、台鐵等高達2億462萬，而用於運動中心、文化場館和銀髮俱樂部則為287萬，法定經費高於去年近1900萬、非法定高於去年4800萬。

市議員許采蓁表示，高雄已邁向超高齡化社會，長輩比率持續攀升，福利必須跟上需求，目前每年1200點社福點數，相較雙北每月480點能涵蓋捷運、台鐵、計程車和YouBike等使用範圍，高雄敬老卡明顯落後，顯見過去對長輩照顧不足，「高雄若要以高齡友善城市為目標，就應盡快補足預算和完善福利制度」。

市議員鄭孟洳表示，因為敬老卡使用率提升，原本編列的經費不足，這顯示政策確實有需要、也有成效，她支持把該有經費補足，不能讓長輩和身障者權益受影響。同時也要求社會局在編預算時更精準估算，避免年年追加，讓政策能夠更長遠、穩定地推動。

社會局補充，截至114年7月，敬老卡有效卡數44萬992張，高市敬老卡使用用途包含捷運、本市輕軌、公車、輪船、特約計程車等9項，其中支出最多前3項依序為捷運、公車、台鐵，「尤其今年1至4月捷運使用量已達去年近一半，經費支出持續增加，為此增加預算」，明年已暫列交通補助預算為3億983萬。

