高雄東照山關帝廟捐百萬援助光復 許智傑：展現台灣團結韌性
受強颱樺加沙帶來的豪雨侵襲，花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流釀成慘重災情，全國各地救援人員與物資持續湧入之際，高雄市大樹區信仰中心「東照山關帝廟」在立委許智傑協助並擔任見證人之下，不僅自主組團前往花蓮化身鏟子超人，更經過委員會決議，援助100萬元協助救災，展現關聖帝君「義薄雲天」的精神。
東照山關帝廟主委潘献有表示，關聖帝君所倡「義」的核心精神，是無私奉獻與助人為樂，廟方平時推動弱勢救濟與關懷活動，此次花蓮突遭天災，更激發信徒主動發起「義行」行動，並由立法委員許智傑擔任見證人，希望善款能用於災後救助與學童助學，幫助災民盡速恢復往日生活。
潘献有和關帝廟的發起更獲得工程界的連政企業股份有限公司董事長吳國寶共同響應，並以廟委身分再加碼捐贈新臺幣60萬元，吳國寶說，花蓮光復地區發生這樣的災況，大家都很難過，他盡個人力量幫忙協助，期望拋磚引玉，一起來幫助花蓮的同胞。
許智傑表示，極端氣候導致天然災害頻仍，社會必須建立更完善的防災與重建機制；他感謝東照山關帝廟的義舉與信眾的熱心投入，這次堰塞湖溢流災後重建工作，看到全臺國人自發性的公民行動力量，表現出台灣最團結韌性，他已捐出一個月薪資幫助花蓮，未來會持續協助與民間各團體共同來幫忙光復地區恢復昔日榮光。他會協助確保此次善款匯至「財團法人賑災基金會」妥善運用，讓每一分愛心能實際轉化為災後重建的力量。
