影／香蕉防風支柱價揚 里港警方結合空拍監控防竊

屏東縣香蕉產量占全台之冠，里港警分局所轄里港、鹽埔、高樹、九如鄉香蕉種植面積大，香蕉園的防風支柱材質多以錏管及鋁鋅管，農民需求增，且中央與屏東縣府均有補助，防風支柱每支約240到300元，里港警方防遭竊，結合空拍巡視。

里港警分局指出，避免香蕉園防風錏管及鋁鋅管成為宵小覬覦目標，將轄內10處重點蕉園區域納入巡邏範圍，結合民力共同加強防竊巡邏，另由於栽植面積廣大，巡守不易，更首次運用無人機，由制高點巡視蕉園內部，點、線、面的防護，增加執行深度、廣度及成效，守護農民。

結合無人機，警方感謝里港警友辦事處總幹事謝一升提供無人機協助治安維護，謝一升是專業無人機飛行教練，也將為分局培育無人機飛手，將無人機應用在護農、國土保育、治安交通監控等各項勤務。