聽新聞
0:00 / 0:00
影／香蕉防風支柱價揚 里港警方結合空拍監控防竊
屏東縣香蕉產量占全台之冠，里港警分局所轄里港、鹽埔、高樹、九如鄉香蕉種植面積大，香蕉園的防風支柱材質多以錏管及鋁鋅管，農民需求增，且中央與屏東縣府均有補助，防風支柱每支約240到300元，里港警方防遭竊，結合空拍巡視。
里港警分局指出，避免香蕉園防風錏管及鋁鋅管成為宵小覬覦目標，將轄內10處重點蕉園區域納入巡邏範圍，結合民力共同加強防竊巡邏，另由於栽植面積廣大，巡守不易，更首次運用無人機，由制高點巡視蕉園內部，點、線、面的防護，增加執行深度、廣度及成效，守護農民。
結合無人機，警方感謝里港警友辦事處總幹事謝一升提供無人機協助治安維護，謝一升是專業無人機飛行教練，也將為分局培育無人機飛手，將無人機應用在護農、國土保育、治安交通監控等各項勤務。
警方也提醒農民，提升防護意識，加裝監視器或感應照明設備，若發現可疑人車立即撥打110報案。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言