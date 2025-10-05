快訊

影／香蕉防風支柱價揚 里港警方結合空拍監控防竊

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣里港警分局為避免香蕉園防風錏管及鋁鋅管成為宵小覬覦目標，結合民力加強防竊巡邏，首次運用無人機，由制高點巡視蕉園內部，點、線、面的防護，增加執行深度、廣度及成效，守護農民。圖／警方提供
屏東縣香蕉產量占全台之冠，里港警分局所轄里港、鹽埔、高樹、九如鄉香蕉種植面積大，香蕉園的防風支柱材質多以錏管及鋁鋅管，農民需求增，且中央與屏東縣府均有補助，防風支柱每支約240到300元，里港警方防遭竊，結合空拍巡視。

里港警分局指出，避免香蕉園防風錏管及鋁鋅管成為宵小覬覦目標，將轄內10處重點蕉園區域納入巡邏範圍，結合民力共同加強防竊巡邏，另由於栽植面積廣大，巡守不易，更首次運用無人機，由制高點巡視蕉園內部，點、線、面的防護，增加執行深度、廣度及成效，守護農民。

結合無人機，警方感謝里港警友辦事處總幹事謝一升提供無人機協助治安維護，謝一升是專業無人機飛行教練，也將為分局培育無人機飛手，將無人機應用在護農、國土保育、治安交通監控等各項勤務。

警方也提醒農民，提升防護意識，加裝監視器或感應照明設備，若發現可疑人車立即撥打110報案。

