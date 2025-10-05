快訊

「柚子是文旦？」一半人都搞錯 教育部曝挑選3招：香又甜

好消息！苗栗隨機砍人案11歲女童左胸血胸搶救今脫險 轉普通病房

高鐵備戰「寧靜車廂」出新招 孩童哭鬧送「乖乖」安撫

澎湖在地傳統創意升級 尖山社區營造文化底蘊深

中央社／ 澎湖縣5日電

澎湖尖山社區「王公賜好籤（蕃薯籤）–抽好籤呷好簽」文化盛宴活動今天登場，男女老少一起重溫早期農村社會的「抽好籤、呷好簽」等傳統習俗，展現社區的文化底蘊，期保存下來。

澎湖尖山社區「王公賜好籤（蕃薯籤）–抽好籤呷好簽」活動，今天在尖山顯濟殿廣場與活動中心展開，社區居民幾乎全村動員參與，縣長陳光復、議長陳毓仁、湖西鄉長陳振中、國民黨籍議員吳政杰與社區發展協會理事長王文龍等人都體驗剉蕃薯籤與曬蕃薯籤等傳統手藝，並盛讚社區保存此傳統文化。

「王公賜好籤（蕃薯籤）–抽好籤呷好簽」活動，除了祈求王公賜下好籤，帶給村民平安與順利外，現場的婆婆媽媽們進行削蕃薯與剉籤絲等農藝；部分民眾進行曬蕃薯籤體驗，重溫早年農村社會的傳統習俗，現場並由蔡月滿老師利用在地盛產蕃薯，手作蕃薯籤「籤杯（謙卑）」等多種傳統古早味，供民眾品嚐。

澎湖尖山社區發展協會表示，辦理社區營造，推出在地保有「抽籤」祈福與「呷簽」（吃蕃薯籤），不僅是地方創生的文化實踐，更希望透過傳統信仰與飲食的連結，重新喚起民眾對「社區」的認同與參與。今天還結合母語教學講述「謝安王公-東山再起」典故、文化導覽與互動體驗，讓參與者從飲食與聽看中全方位感受尖山社區的文化底蘊與活力，了解地方語言與文化的重要性。

澎湖湖西鄉長陳振中表示，公所推動社區營造計畫，今年輔導尖山、菓葉、成功3處社區，其中尖山社區今天以「王公賜好籤（蕃薯籤）–抽好籤呷好簽」等活動來展現成果。

澎湖 習俗

延伸閱讀

中秋連假傳意外 台中南屯六旬婦墜落社區車道身亡

影／南屯5歲童拿鑰匙出門找媽媽...搞烏龍反鎖社區外警來助

中正盃木球賽澎湖開打 17縣市逾500選手齊聚

中完成北極冰區載人深潛 央視曝「蛟龍號」抗寒升級細節

相關新聞

影／香蕉防風支柱價揚 里港警方結合空拍監控防竊

屏東縣香蕉產量占全台之冠，里港警分局所轄里港、鹽埔、高樹、九如鄉香蕉種植面積大，香蕉園的防風支柱材質多以錏管及鋁鋅管，農...

青年設計師駐點車城四重溪溫泉村 點亮百年名湯

台灣四大名湯之一的車城四重溪溫泉，屏東縣政府邀集青年設計師與在地業者推動「四重溪溫泉設計共創計畫」，藉由青年設計師駐點，...

高雄營建土方無處去 堆置工地挨罰9萬元

美濃大峽谷案爆發後，高雄營建剩餘土石去向受阻，不少工地淪為堆置場；明誠一路一處工地被發現廢棄土石和裸露鋼筋堆到2層樓高，...

小琉球查獲4業者 未幫戲水客投保 限期補正

屏東小琉球中秋連假湧入大批遊客，大鵬灣國家風景區管理處為維護遊客安全，啟動「水域遊憩稽查專案」，竟發現4家業者未替遊客投...

籌建逾10年！高雄內門觀光園區拚年底開幕 地方憂跳票

高雄內門觀光休閒園區籌建10多年仍未開放，審計部指前期規畫不周、招商政策又多次變更，要求市府檢討改善；觀光局回應，園區主...

金門中秋限定！金城博狀元餅千人參加搶博「一兩黃金」

一年一度的「2025金門中秋博狀元餅」活動今日晚間正式登場，各鄉鎮同步開擲，掀起中秋連假最熱鬧的民俗盛事。其中，金城鎮公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。