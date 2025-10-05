澎湖在地傳統創意升級 尖山社區營造文化底蘊深

澎湖尖山社區「王公賜好籤（蕃薯籤）–抽好籤呷好簽」文化盛宴活動今天登場，男女老少一起重溫早期農村社會的「抽好籤、呷好簽」等傳統習俗，展現社區的文化底蘊，期保存下來。

澎湖尖山社區「王公賜好籤（蕃薯籤）–抽好籤呷好簽」活動，今天在尖山顯濟殿廣場與活動中心展開，社區居民幾乎全村動員參與，縣長陳光復、議長陳毓仁、湖西鄉長陳振中、國民黨籍議員吳政杰與社區發展協會理事長王文龍等人都體驗剉蕃薯籤與曬蕃薯籤等傳統手藝，並盛讚社區保存此傳統文化。

「王公賜好籤（蕃薯籤）–抽好籤呷好簽」活動，除了祈求王公賜下好籤，帶給村民平安與順利外，現場的婆婆媽媽們進行削蕃薯與剉籤絲等農藝；部分民眾進行曬蕃薯籤體驗，重溫早年農村社會的傳統習俗，現場並由蔡月滿老師利用在地盛產蕃薯，手作蕃薯籤「籤杯（謙卑）」等多種傳統古早味，供民眾品嚐。

澎湖尖山社區發展協會表示，辦理社區營造，推出在地保有「抽籤」祈福與「呷簽」（吃蕃薯籤），不僅是地方創生的文化實踐，更希望透過傳統信仰與飲食的連結，重新喚起民眾對「社區」的認同與參與。今天還結合母語教學講述「謝安王公-東山再起」典故、文化導覽與互動體驗，讓參與者從飲食與聽看中全方位感受尖山社區的文化底蘊與活力，了解地方語言與文化的重要性。

澎湖湖西鄉長陳振中表示，公所推動社區營造計畫，今年輔導尖山、菓葉、成功3處社區，其中尖山社區今天以「王公賜好籤（蕃薯籤）–抽好籤呷好簽」等活動來展現成果。