青年設計師駐點車城四重溪溫泉村 點亮百年名湯

台灣四大名湯之一的車城四重溪溫泉，屏東縣政府邀集青年設計師與在地業者推動「四重溪溫泉設計共創計畫」，藉由青年設計師駐點，認識在地歷史文化與業者需求，將藝術與設計能量注入旅宿空間，帶來全新風貌。

屏東縣長周春米說，近年來觀光產業面臨國旅轉型挑戰，屏東仍有許多業者願意投入，推出「四重溪溫泉設計共創計畫」，藉由公部門資源媒合設計師與業者，讓雙方了解彼此需求，激盪不同火花，創造屏東在地溫泉美學，未來持續推動更多的青年參與計畫。

縣府勞青處長李雨蓁說，4月底公告招募共創計畫，37人報名，從初選、線上面試後，分別由汩汩和苑、四重溪清泉日式溫泉、茴香戀戀溫泉會館及四重溪洺泉溫泉旅館等4家溫泉業者；及峇岦嵐偲·旮札涅藍、徐懿荷、黃昱凱、江俐蓉，4名設計師協助共創。

參與設計師分享，過程中對四重溪有更多了解，也讓業者了解現在旅客需要什麼，一起來改善。也有設計師在駐村過程中歷經颱風，也因為颱風也共創一幅壁畫。

周春米說，縣府近年推動四重溪溫泉區各項建設與環境優化，改善溫泉公園設施、增設停車場、辦理市集與點燈，打造大浴場公共泡湯設施，能更便利享受泡湯時光，也結合民間力量，讓四重溪老街注入更多文化與觀光能量。今年四重溪溫泉季也將在11月登場。