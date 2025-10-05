快訊

青年設計師駐點車城四重溪溫泉村 點亮百年名湯

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣政府邀集青年設計師與在地業者推動「四重溪溫泉設計共創計畫」，藉由青年設計師駐點，認識在地歷史文化與業者需求，將藝術與設計能量注入旅宿空間，帶來全新風貌，駐點設計師與縣長周春米（中）。圖／屏東縣政府勞青處提供
台灣四大名湯之一的車城四重溪溫泉，屏東縣政府邀集青年設計師與在地業者推動「四重溪溫泉設計共創計畫」，藉由青年設計師駐點，認識在地歷史文化與業者需求，將藝術與設計能量注入旅宿空間，帶來全新風貌。

屏東縣長周春米說，近年來觀光產業面臨國旅轉型挑戰，屏東仍有許多業者願意投入，推出「四重溪溫泉設計共創計畫」，藉由公部門資源媒合設計師與業者，讓雙方了解彼此需求，激盪不同火花，創造屏東在地溫泉美學，未來持續推動更多的青年參與計畫。

縣府勞青處長李雨蓁說，4月底公告招募共創計畫，37人報名，從初選、線上面試後，分別由汩汩和苑、四重溪清泉日式溫泉、茴香戀戀溫泉會館及四重溪洺泉溫泉旅館等4家溫泉業者；及峇岦嵐偲·旮札涅藍、徐懿荷、黃昱凱、江俐蓉，4名設計師協助共創。

參與設計師分享，過程中對四重溪有更多了解，也讓業者了解現在旅客需要什麼，一起來改善。也有設計師在駐村過程中歷經颱風，也因為颱風也共創一幅壁畫。

周春米說，縣府近年推動四重溪溫泉區各項建設與環境優化，改善溫泉公園設施、增設停車場、辦理市集與點燈，打造大浴場公共泡湯設施，能更便利享受泡湯時光，也結合民間力量，讓四重溪老街注入更多文化與觀光能量。今年四重溪溫泉季也將在11月登場。

李雨蓁說，屏東青年旅創基地從2022年成立後，培育青年創業與地方產業連結。四重溪溫泉村設計共創計畫，縣府提供資源與經費，邀集品牌設計、空間設計、策展藝術及互動體驗等多元領域的青年設計工作者駐村，為四重溪注入年輕世代創意動能。 「希望旅客再來到這裡，不只記得泡湯的溫度，也能記得空間的故事。」

清泉日式溫泉館大眾池休息區的燈籠更新後，更有日式泡湯的氛圍。圖／屏東縣政府勞青處提供
茴香戀戀會館駐村設計師黃昱凱不僅在泡湯區做編織，大廳服務櫃檯後方也有作品。圖／屏東縣政府勞青處提供
洺泉溫泉旅館一樓戶外廣場在駐村設計師江俐蓉重新整理後成為泡湯課最愛停留的地方。圖／屏東縣政府勞青處提供
汩汩和苑的駐村設計師峇岦嵐偲旮札涅藍利用構樹皮製作藝術品。圖／屏東縣政府勞青處提供
設計師 溫泉季

