小琉球查獲4業者 未幫戲水客投保 限期補正

屏東小琉球中秋連假湧入大批遊客，大鵬灣國家風景區管理處為維護遊客安全，啟動「水域遊憩稽查專案」，竟發現4家業者未替遊客投保責任保險，違反水域遊憩活動管理辦法，已限期補正，若未改善將各處以5萬元罰鍰。

墾丁也是熱門水上活動地點，墾丁國家公園管理處表示，會稽查非法業者，至於業者是否幫遊客投保，要受理檢舉後才前往檢查。墾管處表示，這兩年僅發生過1起業者未替遊客投保遭檢舉事件。

小琉球剛在教師節連假創下1.3萬登島人次，島上沙灘滿是人潮，這波中秋連假又帶入可觀人潮，由於水域熱區暗藏安全隱憂，鵬管處昨再鎖定水域遊憩業者大稽查，竟有業者未替遊客投保。

鵬管處表示，這次隨機抽查6家業者，僅2家完全合規。另4家未依規定在遊客下水前替他們投保，一旦發生意外，消費權益不保。鵬管處已請業者補正資料，如不合規定，將裁罰5萬元。

鵬管處今年1月至今共查獲3家業者違反規定。

鵬管處琉球工作站主任陳榮豐表示，水域遊憩活動採不定期、不定點稽查，主要檢查業者的營業登記、教練證及遊客保險，其中浮潛、水肺，SUP等水上活動，須由教育部體育署檢定合格的救生員駐點指導，才能確保安全，今年4月至今，已稽查6次。

鵬管處提醒業者及遊客，去年8月已公告小琉球漁港出入水域禁遊憩，否則容易與船隻發生碰撞造成危險。