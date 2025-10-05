聽新聞
0:00 / 0:00

高雄營建土方無處去 堆置工地挨罰9萬元

聯合報／ 記者石秀華郭韋綺／高雄報導
高雄市明誠一路一處建築工地廢棄鋼筋和土石堆了約2層樓高，高度已超過圍籬，和行道樹齊高。記者石秀華／攝影
高雄市明誠一路一處建築工地廢棄鋼筋和土石堆了約2層樓高，高度已超過圍籬，和行道樹齊高。記者石秀華／攝影

美濃大峽谷案爆發後，高雄營建剩餘土石去向受阻，不少工地淪為堆置場；明誠一路一處工地被發現廢棄土石和裸露鋼筋堆到2層樓高，遭批「超誇張」，工務局以業者未依規定處置裁罰9萬元，勒令停工限期改善，環保局則依廢棄物清理法開罰，最高可罰300萬元。

建築工地以往產生的土石多載往土資場處理，美濃大峽谷事件連環爆後，市府為防止農地違法濫挖、填埋，對土方清運聯單與流向加嚴處置，不少清運業者及土石處理場顧慮風險拒收，導致大量土石滯留原工地，引發安全疑慮，加劇環境汙染風險。

林姓讀者向聯合報爆料，鼓山區明誠一路一處工地的廢棄土石與裸露鋼筋堆約2層樓高，卻未見相關單位處置。記者現場直擊發現廢土、鋼筋與碎磚塊凌亂堆疊成一座小山丘，已超過工地圍籬高度，土石隨風揚起粉塵，現場灑水也未發揮作用，當地居民直呼「超誇張」。

市議員邱于軒批建築工地堆置廢土的畫面很扯，質疑「農地都開罰300萬元，工地該罰多少才合理」？要求市府應該列管並稽查。高市工務局昨勘查發現這處工地2周前完成拆除，卻未依核定拆除計畫書施工，且現場防護設施不足，恐影響周邊行人及住戶安全，對承拆人裁處9萬元罰鍰，勒令停工，責令限期改善。

環保局指出，工地未依規範儲存廢料，將依廢棄物清理法處6萬元至300萬元罰鍰，並限期改善。若拆除過程粉塵逸散，還將依空氣汙染防制法第32條，再罰10萬至500萬元。

延伸閱讀

屏基醫院新建工地頂樓火警 消防人員1小時內滅火

台積電嘉義廠工地再傳意外 砂石車失控撞翻圍籬1人受傷

剩餘土石方無處去工地淪堆置場 高市工地堆成小山遭重罰停工

獨／美濃大峽谷後、市區驚見2樓高廢土和鋼筋小山坡 居民直呼超誇張

相關新聞

高雄營建土方無處去 堆置工地挨罰9萬元

美濃大峽谷案爆發後，高雄營建剩餘土石去向受阻，不少工地淪為堆置場；明誠一路一處工地被發現廢棄土石和裸露鋼筋堆到2層樓高，...

小琉球查獲4業者 未幫戲水客投保 限期補正

屏東小琉球中秋連假湧入大批遊客，大鵬灣國家風景區管理處為維護遊客安全，啟動「水域遊憩稽查專案」，竟發現4家業者未替遊客投...

籌建逾10年！高雄內門觀光園區拚年底開幕 地方憂跳票

高雄內門觀光休閒園區籌建10多年仍未開放，審計部指前期規畫不周、招商政策又多次變更，要求市府檢討改善；觀光局回應，園區主...

金門中秋限定！金城博狀元餅千人參加搶博「一兩黃金」

一年一度的「2025金門中秋博狀元餅」活動今日晚間正式登場，各鄉鎮同步開擲，掀起中秋連假最熱鬧的民俗盛事。其中，金城鎮公...

美濃白玉蘿蔔即將進入盛產期 業者推親子專案體驗農村

時序進入秋天，美濃白玉蘿蔔盛產期即將到來，高雄美濃客家庄教學農場推出特惠專案，提早開放學校、幼兒園、親子及公司行號預約，...

鵬管處稽查小琉球水域 4家業者竟未幫遊客投保將開罰

中秋連假許多遊客到小琉球遊玩，為了保障遊客安全，大鵬灣國家風景區管理處昨日進行水域遊憩活動稽查，發現4家業者在遊客參加水...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。