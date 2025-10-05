高雄營建土方無處去 堆置工地挨罰9萬元

美濃大峽谷案爆發後，高雄營建剩餘土石去向受阻，不少工地淪為堆置場；明誠一路一處工地被發現廢棄土石和裸露鋼筋堆到2層樓高，遭批「超誇張」，工務局以業者未依規定處置裁罰9萬元，勒令停工限期改善，環保局則依廢棄物清理法開罰，最高可罰300萬元。

建築工地以往產生的土石多載往土資場處理，美濃大峽谷事件連環爆後，市府為防止農地違法濫挖、填埋，對土方清運聯單與流向加嚴處置，不少清運業者及土石處理場顧慮風險拒收，導致大量土石滯留原工地，引發安全疑慮，加劇環境汙染風險。

林姓讀者向聯合報爆料，鼓山區明誠一路一處工地的廢棄土石與裸露鋼筋堆約2層樓高，卻未見相關單位處置。記者現場直擊發現廢土、鋼筋與碎磚塊凌亂堆疊成一座小山丘，已超過工地圍籬高度，土石隨風揚起粉塵，現場灑水也未發揮作用，當地居民直呼「超誇張」。

市議員邱于軒批建築工地堆置廢土的畫面很扯，質疑「農地都開罰300萬元，工地該罰多少才合理」？要求市府應該列管並稽查。高市工務局昨勘查發現這處工地2周前完成拆除，卻未依核定拆除計畫書施工，且現場防護設施不足，恐影響周邊行人及住戶安全，對承拆人裁處9萬元罰鍰，勒令停工，責令限期改善。

環保局指出，工地未依規範儲存廢料，將依廢棄物清理法處6萬元至300萬元罰鍰，並限期改善。若拆除過程粉塵逸散，還將依空氣汙染防制法第32條，再罰10萬至500萬元。