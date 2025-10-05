籌建逾10年！高雄內門觀光園區拚年底開幕 地方憂跳票

高雄內門觀光休閒園區籌建10多年仍未開放，審計部指前期規畫不周、招商政策又多次變更，要求市府檢討改善；觀光局回應，園區主體工程進度逾9成，已完成招商簽約，力拚今年底試營運。不過地方民代憂心交通與配套不足，恐淪為「蚊子園」。

觀光局回應，園區主體工程趨近完工，目前完成招商，員工也陸續進駐，預計年底開園，未來將引進20種可愛動物，主打動物親近互動環境、特色動物主題餐飲及親子共融森林探索祕境，盼透過公私協力運作，提供遊客多樣性遊憩體驗。

內門觀光休閒園區原為壽山動物園遷建地點，市府2014年選定內門紫竹寺南側，占地約11.5公頃土地，後來轉型為生態觀光園區，計畫期程為期10年，去年屆滿卻未完工。

審計部報告指出，當地多為農牧、林業用地、開發限制重重，先期可行性評估並未充分揭露風險，導致後續計畫不斷修正，進度嚴重落後。而招商過程反覆，從OT、BTO到最終採ROT，三度更動政策，顯示評估不足，也使廠商投資意願偏低，最後由政府先行投入巨額建設，再交由業者營運，經費膨脹至5.6億元，增加財政負擔。

「已經10多年了，每次承諾開園，卻總是落空」，議員宋立彬表示，市府雖承諾今年底開幕，但內門地處偏遠、交通不便，遊客得花1、2個小時才抵達，周邊產業若未同步升級，或園區缺乏足夠吸引力，恐怕只是走馬看花，難以長久經營，「若只為了趕開幕做表面功夫，很快又變蚊子動物園」。

議員林富寶說，先前承諾今年11月底開幕，工程進度仍無法掌握，地方擔心再跳票。內門雖有宋江陣、辦桌文化等，但缺乏整體行銷，難長期吸引觀光人潮，除了希望園區如期開幕，也盼市府規畫與文化深度結合的活動，真正帶動地方經濟。