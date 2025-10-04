高雄車站「拚場」中秋音樂會 展現多元藝術

交通部鐵道局「高雄車站共感空間」計畫今晚正式啟動，並於高雄車站舉辦「拚場」中秋音樂會，現場結合6件公共藝術作品啟用與音樂演出，展現多元藝術形式與共融精神。

交通部鐵道局今晚在高雄車站B1中央廣場舉辦「拚場」中秋音樂會，並結合6件公共藝術作品啟用與音樂演出，鐵道局長楊正君等人出席。

楊正君表示，鐵道局將現代工程技術結合美學藝術打造全新高雄車站，不只具備傳統交通運輸功能，還有漂亮的雲朵天棚、下沉式廣場，將來還有高鐵進入變成三鐵共構，期待這座車站能讓所有旅客造訪停留。

交通部鐵道局表示，此次音樂會靈感源自台灣傳統廟埕文化，並以「拚場」為主題，展現多元藝術形式與共融精神。音樂會現場由知名管風琴家余曉怡、原住民希望兒童合唱團、金曲歌手曹雅雯等演出。

音樂內容涵蓋蒸汽火車的懷舊回憶、經典車站老歌的再現，國樂笙與西式管風琴跨界合奏，還有觀眾合唱的橋段，與民眾共築高雄車站的新回憶。

交通部鐵道局表示，「高雄車站共感空間」為高雄車站公共藝術重點項目，透過當代表演、聲音、光影互動等形式，呈現「聽蒸汽」、「看時間」、「掛燈籠」、「停樹下」、「染色彩」與「映回憶」6件大型藝術作品。