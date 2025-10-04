中正盃木球賽澎湖開打 17縣市逾500選手齊聚

全國「中正盃」木球錦標賽今天在澎湖登場，共有17個縣市、共500多名選手參賽，成績除列全國巡迴賽積分，也是國手選拔的標準和依據。

全國「中正盃」木球錦標賽今天天由澎湖縣長陳光復，議長陳毓仁以及副議長藍凱元等人共同開球後開打。

陳光復表示，這是澎湖首度承辦全國性的木球賽事，不僅見證各路好手展現頂尖技術與戰術智慧，更透過沉著冷靜與精準判斷的揮桿競技，增進彼此交流。

陳光復指出，木球是安全、老少咸宜的運動，全世界己超過50多個國家在推廣。澎湖目前已有不少學校、社區木球隊伍，期盼透過全國賽事的舉辦，讓木球運動在澎湖持續深耕。

全國「中正盃」木球錦標賽在澎湖縣立體育場舉行3天，比賽區分為「杆數賽」與「球道賽」2大類。比賽成績也將列入114年全國木球巡迴賽積分。