金門中秋限定！金城博狀元餅千人參加搶博「一兩黃金」　

一年一度的「2025金門中秋博狀元餅」活動今日晚間正式登場，各鄉鎮同步開擲，掀起中秋連假最熱鬧的民俗盛事。其中，金城鎮公所的活動最盛大，今年在總兵署前廣場席開108桌，吸引超過上千名鄉親齊聚一堂，現場骰子聲與歡呼聲此起彼落，比拚手氣博大獎，大家的目標都瞄準最大獎，市值14萬元的「1兩黃金」。

據了解，博狀元餅是金門最具代表性的中秋傳統民俗之一，相傳明鄭時期大將洪旭為安撫駐軍士氣，於中秋夜以擲骰遊戲博餅慶節，習俗自此流傳廈門、泉州與金門，至今已成為中秋節不可或缺的重要慶典與觀光亮點。

金城鎮公所於今天晚間6時準時開博，現場人潮擠爆，金門縣政府參議陳祥麟、鎮長李誠智、鎮民代表會主席郭永隆與多位代表、里長齊聚向鄉親賀節。李誠智表示，博狀元餅是閩南沿海最具特色的民俗文化之一，我們希望藉由這場活動，不只是比手氣，更是凝聚鄉親感情的重要時刻。他也提及，連續2年的大獎都是一兩黃金，不同的是今年的金價連環漲，已飆漲到14萬元，他特別感謝代表會對相關預算的支持。

縣府參議陳祥麟代表縣府到場向民眾致意，他表示，今日五鄉鎮同步舉辦鄉鎮賽，他也預告總狀元將會由縣府率領，跨海到廈門參與博餅比賽，他同時祝福參加者都能有好運氣，博到大獎。

經過3輪激烈廝殺，108桌的桌狀元最後將在20點多進入複賽，最終8強脫穎而出，爭奪總獎價值逾20萬元的大禮。今年的總狀元大獎同樣是「999純金一兩」，市值已突破14萬元，成為眾人最夢寐以求的獎品。榜眼可獲Panasonic 65吋4K聯網電視，探花則將最新款任天堂Switch 2抱回家，第四至第八名也有iPad、Dyson空氣清淨機及家樂福禮券等豐富好禮。