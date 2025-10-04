快訊

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金城鎮的博狀元餅活動，共席開108桌有上千人參加，參與民眾都磨拳擦掌，比拚手氣博大獎。記者蔡家蓁／攝影
金城鎮的博狀元餅活動，共席開108桌有上千人參加，參與民眾都磨拳擦掌，比拚手氣博大獎。記者蔡家蓁／攝影

一年一度的「2025金門中秋博狀元餅」活動今日晚間正式登場，各鄉鎮同步開擲，掀起中秋連假最熱鬧的民俗盛事。其中，金城鎮公所的活動最盛大，今年在總兵署前廣場席開108桌，吸引超過上千名鄉親齊聚一堂，現場骰子聲與歡呼聲此起彼落，比拚手氣博大獎，大家的目標都瞄準最大獎，市值14萬元的「1兩黃金」。

據了解，博狀元餅是金門最具代表性的中秋傳統民俗之一，相傳明鄭時期大將洪旭為安撫駐軍士氣，於中秋夜以擲骰遊戲博餅慶節，習俗自此流傳廈門、泉州與金門，至今已成為中秋節不可或缺的重要慶典與觀光亮點。

金城鎮公所於今天晚間6時準時開博，現場人潮擠爆，金門縣政府參議陳祥麟、鎮長李誠智、鎮民代表會主席郭永隆與多位代表、里長齊聚向鄉親賀節。李誠智表示，博狀元餅是閩南沿海最具特色的民俗文化之一，我們希望藉由這場活動，不只是比手氣，更是凝聚鄉親感情的重要時刻。他也提及，連續2年的大獎都是一兩黃金，不同的是今年的金價連環漲，已飆漲到14萬元，他特別感謝代表會對相關預算的支持。

縣府參議陳祥麟代表縣府到場向民眾致意，他表示，今日五鄉鎮同步舉辦鄉鎮賽，他也預告總狀元將會由縣府率領，跨海到廈門參與博餅比賽，他同時祝福參加者都能有好運氣，博到大獎。

經過3輪激烈廝殺，108桌的桌狀元最後將在20點多進入複賽，最終8強脫穎而出，爭奪總獎價值逾20萬元的大禮。今年的總狀元大獎同樣是「999純金一兩」，市值已突破14萬元，成為眾人最夢寐以求的獎品。榜眼可獲Panasonic 65吋4K聯網電視，探花則將最新款任天堂Switch 2抱回家，第四至第八名也有iPad、Dyson空氣清淨機及家樂福禮券等豐富好禮。

一年一度的「2025金門中秋博狀元餅」活動今日晚間正式登場，其中，金城鎮公所今年在總兵署前廣場席開108桌，吸引超過上千名鄉親齊聚一堂，最大獎是市值14萬元的「1兩黃金」。記者蔡家蓁／攝影
一年一度的「2025金門中秋博狀元餅」活動今日晚間正式登場，其中，金城鎮公所今年在總兵署前廣場席開108桌，吸引超過上千名鄉親齊聚一堂，最大獎是市值14萬元的「1兩黃金」。記者蔡家蓁／攝影
一年一度的「2025金門中秋博狀元餅」活動今日晚間正式登場，金城鎮的博餅活動最盛大，圖為與會貴賓一起主持敲鑼。記者蔡家蓁／攝影
一年一度的「2025金門中秋博狀元餅」活動今日晚間正式登場，金城鎮的博餅活動最盛大，圖為與會貴賓一起主持敲鑼。記者蔡家蓁／攝影
金城鎮的博狀元餅活動，共席開108桌有上千人參加，現場骰子聲與歡呼聲此起彼落，比拚手氣博大獎。記者蔡家蓁／攝影
金城鎮的博狀元餅活動，共席開108桌有上千人參加，現場骰子聲與歡呼聲此起彼落，比拚手氣博大獎。記者蔡家蓁／攝影
一年一度的「2025金門中秋博狀元餅」活動今日晚間正式登場，金城鎮的博餅活動最盛大，現場聚集上千人參與。記者蔡家蓁／攝影
一年一度的「2025金門中秋博狀元餅」活動今日晚間正式登場，金城鎮的博餅活動最盛大，現場聚集上千人參與。記者蔡家蓁／攝影

中秋節 金門 黃金

相關新聞

鵬管處稽查小琉球水域 4家業者竟未幫遊客投保將開罰

中秋連假許多遊客到小琉球遊玩，為了保障遊客安全，大鵬灣國家風景區管理處昨日進行水域遊憩活動稽查，發現4家業者在遊客參加水...

大陸十一長假人潮湧金門 陸客租車亂象浮現縣府加強稽查

大陸目前正在放「十一」長假，一海之隔的金門街頭湧現大量旅客，熱門景點人潮絡繹不絕，其中不少陸客選擇租騎微型電動二輪車四處...

金門中秋限定！金城博狀元餅千人參加搶博「一兩黃金」　

一年一度的「2025金門中秋博狀元餅」活動今日晚間正式登場，各鄉鎮同步開擲，掀起中秋連假最熱鬧的民俗盛事。其中，金城鎮公...

美濃白玉蘿蔔即將進入盛產期 業者推親子專案體驗農村

時序進入秋天，美濃白玉蘿蔔盛產期即將到來，高雄美濃客家庄教學農場推出特惠專案，提早開放學校、幼兒園、親子及公司行號預約，...

高雄國家體育場跑道翻新亮相 5K RUN開箱體驗國際級跑感

高雄國家體育場近期完成跑道全面翻新，高市運發局今天舉辦「高雄主場5K RUN」開箱，邀請跑友親身體驗這條與奧運、亞運接軌...

剩餘土石方無處去工地淪堆置場 高市工地堆成小山遭重罰停工

美濃大峽谷案爆發後，剩餘土石方去化受阻，工地淪為「堆置場」，高市明誠一路某工地就因拆除作業後土石堆成2層樓高，遭工務局裁...

