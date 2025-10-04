青年設計點亮四重溪溫泉村 百年名湯新面孔亮相

快訊

中央社／ 屏東縣4日電

屏東縣政府「四重溪溫泉村設計共創計畫」，邀請青年設計師攜手業者，重新打造旅人眼中溫泉村形象，用設計翻新百年名湯新面孔，今天全新旅宿空間華麗亮相。

屏東縣政府勞動暨青年發展處規劃「四重溪溫泉村設計共創計畫」，媒合4家溫泉業者與4名設計師共創，讓設計思維進駐當地溫泉飯店與旅宿空間，今天在溫泉旅館汩汩和苑，由舞團「羽．擊舞藝術」排灣族擊樂與舞踏演出作為開場，揭開旅館新風貌。

屏東縣長周春米參與成果發表會表示，四重溪溫泉自日治時期即與關子嶺、北投等並列為台灣四大名湯，是充滿人文風情療癒之地，過去溫泉飯店多以功能導向與住宿需求為主，建築形式大多延續數十年前模式，雖保留濃厚歷史氛圍，但也面臨吸引世代年輕旅客駐足挑戰。

周春米說，縣府邀集青年設計師與溫泉業者共創，希望溫泉村有更多設計與藝術能量。接下來天氣轉涼，趁著秋涼，「大家可以準備來四重溪溫泉泡湯。」

勞青處表示，「四重溪溫泉村設計共創計畫」由縣府提供資源及執行經費，邀請來自品牌設計、空間設計、策展藝術、互動體驗等多元領域青年設計工作者實地駐村創作。

勞青處指出，4家參與業者分別為汩汩和苑、四重溪清泉日式溫泉、茴香戀戀溫泉會館及四重溪洺泉溫泉旅館；4名設計師為峇岦嵐偲．旮札涅蘫、徐懿荷、黃昱凱及江俐蓉。

峇岦嵐偲．旮札涅蘫分享，放置於汩汩和苑的作品「燕歸來．再歸來」，以構樹樹皮敲擊而成，結合空間裡原有陶甕。陶甕形狀像燕子在築巢模樣，因此以一片片扇子形狀構樹皮代表燕子。燕子有歸巢習性，希望旅客離開後會想念再回來。

黃昱凱說，駐村時採集當地大梅社區文史，以包含百步蛇、陶壺在內等排灣族等圖騰作為編織設計元素，改造茴香戀戀溫泉會館圍牆與櫃台。顏色上則呼應山景配色，想讓旅客感受到，「累了就茴香，這裡有山嵐、碳酸氫泉的霧氣、鳳蝶起舞，懷著敬畏之心擁抱山林。」

溫泉旅館 屏東縣

