快訊

台積電嘉義廠工地再傳意外 砂石車失控撞翻圍籬1人受傷

哈瑪斯同意釋放最後一批人質 川普表歡迎…以總理卻對「這說詞」很意外

鏟子超人持續湧入光復鄉！中午出站已逾2萬人 台鐵估人潮有望再創新高

台灣原住民拳擊錦標賽 國際選手交流開打激戰

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
第10屆全國原住民拳擊錦標賽今天在高雄登場，邀請到日本格鬥界可愛選手菅原美優（右）與我國選手激烈開打。記者劉學聖／攝影
第10屆全國原住民拳擊錦標賽今天在高雄登場，邀請到日本格鬥界可愛選手菅原美優（右）與我國選手激烈開打。記者劉學聖／攝影

第10屆全國原住民拳擊錦標賽今天在高雄登場，特別在五星級飯店內架起拳擊擂台，邀請到日本格鬥界好手，有K1最可愛選手之稱的菅原美優，跨海來台進行國際交流，2024巴黎奧運拳擊銅牌得主陳念琴也到場為選手們加油打氣，場面十分熱烈。

由台灣原住民拳擊協會主辦的「第10屆台灣原住民拳擊錦標賽」今天起一連三天在高雄寒軒國際大飯店盛大開打。此屆賽事最大的看點，是日本格鬥界的超人氣選手—菅原美優（Sugawa Miyuu）以特邀國際嘉賓選手身份參賽。

今年還特別邀請2024巴黎奧運拳擊銅牌得主陳念琴與吳詩儀擔任代言人，為「原拳盃」增添星光與榮耀。自創辦以來，「原拳盃」不僅是原住民族拳擊的舞台，更逐步成為全國拳擊選手的重要賽事。十年間，無數優秀選手在此嶄露頭角，走向國際舞台，讓「原拳盃」成為台灣拳擊運動的搖籃與象徵。

第10屆全國原住民拳擊錦標賽今天在高雄登場，邀請到日本格鬥界可愛選手菅原美優（左）與我國選手激烈開打。記者劉學聖／攝影
第10屆全國原住民拳擊錦標賽今天在高雄登場，邀請到日本格鬥界可愛選手菅原美優（左）與我國選手激烈開打。記者劉學聖／攝影
第10屆全國原住民拳擊錦標賽今天在高雄登場，邀請到日本格鬥界可愛選手菅原美優（中），2024巴黎奧運拳擊銅牌得主陳念琴（右）也到場為選手們加油打氣。記者劉學聖／攝影
第10屆全國原住民拳擊錦標賽今天在高雄登場，邀請到日本格鬥界可愛選手菅原美優（中），2024巴黎奧運拳擊銅牌得主陳念琴（右）也到場為選手們加油打氣。記者劉學聖／攝影
第10屆全國原住民拳擊錦標賽今天在高雄登場，場面十分熱烈。記者劉學聖／攝影
第10屆全國原住民拳擊錦標賽今天在高雄登場，場面十分熱烈。記者劉學聖／攝影
第10屆全國原住民拳擊錦標賽今天在高雄登場，邀請到日本格鬥界可愛選手菅原美優（左二）與我國選手激烈開打。記者劉學聖／攝影
第10屆全國原住民拳擊錦標賽今天在高雄登場，邀請到日本格鬥界可愛選手菅原美優（左二）與我國選手激烈開打。記者劉學聖／攝影
第10屆全國原住民拳擊錦標賽今天在高雄登場，邀請到日本格鬥界可愛選手菅原美優（右）與我國選手激烈開打。記者劉學聖／攝影
第10屆全國原住民拳擊錦標賽今天在高雄登場，邀請到日本格鬥界可愛選手菅原美優（右）與我國選手激烈開打。記者劉學聖／攝影

原住民 拳擊

延伸閱讀

55歲于冠華終於還清千萬負債！拒金援愛女圓星夢

拳擊熱潮延燒夜市！嘉義文化路夜市電子拳擊機爆紅 吸引人潮挑戰高分

拳擊世錦賽／黃筱雯摘金 蔣萬安讚台北驕傲

拳擊／黃筱雯世錦賽摘金 教練：沒人再懷疑她實力

相關新聞

鵬管處稽查小琉球水域 4家業者竟未幫遊客投保將開罰

中秋連假許多遊客到小琉球遊玩，為了保障遊客安全，大鵬灣國家風景區管理處昨日進行水域遊憩活動稽查，發現4家業者在遊客參加水...

大陸十一長假人潮湧金門 陸客租車亂象浮現縣府加強稽查

大陸目前正在放「十一」長假，一海之隔的金門街頭湧現大量旅客，熱門景點人潮絡繹不絕，其中不少陸客選擇租騎微型電動二輪車四處...

金門中秋限定！金城博狀元餅千人參加搶博「一兩黃金」　

一年一度的「2025金門中秋博狀元餅」活動今日晚間正式登場，各鄉鎮同步開擲，掀起中秋連假最熱鬧的民俗盛事。其中，金城鎮公...

美濃白玉蘿蔔即將進入盛產期 業者推親子專案體驗農村

時序進入秋天，美濃白玉蘿蔔盛產期即將到來，高雄美濃客家庄教學農場推出特惠專案，提早開放學校、幼兒園、親子及公司行號預約，...

高雄國家體育場跑道翻新亮相 5K RUN開箱體驗國際級跑感

高雄國家體育場近期完成跑道全面翻新，高市運發局今天舉辦「高雄主場5K RUN」開箱，邀請跑友親身體驗這條與奧運、亞運接軌...

剩餘土石方無處去工地淪堆置場 高市工地堆成小山遭重罰停工

美濃大峽谷案爆發後，剩餘土石方去化受阻，工地淪為「堆置場」，高市明誠一路某工地就因拆除作業後土石堆成2層樓高，遭工務局裁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。