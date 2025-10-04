台灣原住民拳擊錦標賽 國際選手交流開打激戰

第10屆全國原住民拳擊錦標賽今天在高雄登場，特別在五星級飯店內架起拳擊擂台，邀請到日本格鬥界好手，有K1最可愛選手之稱的菅原美優，跨海來台進行國際交流，2024巴黎奧運拳擊銅牌得主陳念琴也到場為選手們加油打氣，場面十分熱烈。

由台灣原住民拳擊協會主辦的「第10屆台灣原住民拳擊錦標賽」今天起一連三天在高雄寒軒國際大飯店盛大開打。此屆賽事最大的看點，是日本格鬥界的超人氣選手—菅原美優（Sugawa Miyuu）以特邀國際嘉賓選手身份參賽。

今年還特別邀請2024巴黎奧運拳擊銅牌得主陳念琴與吳詩儀擔任代言人，為「原拳盃」增添星光與榮耀。自創辦以來，「原拳盃」不僅是原住民族拳擊的舞台，更逐步成為全國拳擊選手的重要賽事。十年間，無數優秀選手在此嶄露頭角，走向國際舞台，讓「原拳盃」成為台灣拳擊運動的搖籃與象徵。