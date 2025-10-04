中秋節齊聚一堂烤肉 東引鄉民眾、在地駐軍共度佳節

東引鄉以「國之北疆」聞名，鄉公所於每年秋節前舉辦的中秋聯歡派對，邀請全島民眾及在地駐軍，齊聚地標忠誠門前一起烤肉同歡，凝聚軍民情感。許多店家還提早打烊，成為一大在地活動。

今年的東引中秋聯歡派對於3日晚間舉行，600位軍民聚集於東引鄉忠誠門前，在月光下一起烤肉同歡，氣氛熱烈。東引鄉長林德建告訴中央社，聯歡派對持續多年，何時開始已不可考。而鄉內大型活動多為吸引觀光客，只有秋節派對是專為在地軍民舉辦，希望大家放下手上工作，交流聯絡感情。

在東引開設餐飲店的林先生告訴中央社記者，每年的中秋聯歡派對是最期待的活動，早早就與親友在群組互相提醒報名時間，重點是能在平日不開放烤肉的忠誠門前，與大家一起同歡。包括他在內的許多店家，當日更為此紛紛拉下鐵門，成為東引一大現象。

林德建說，聯歡派對以烤肉為主，但為炒熱氣氛，公所每年會準備摸彩等不同的助興活動。今年正逢UCRA華盟拉力賽首度於東引舉辦，故邀請選手們一起同樂。往年曾準備卡拉OK設備讓民眾一展歌喉，但「有人抓著麥克風不放也很困擾」，讓公所在安排上台順序上煞費苦心。

林德建補充，考量許多軍民返台過中秋節，聯歡派對舉辦時間會刻意避開中秋當日。而東引物資取得不易，所以烤肉食材由鄉公所統一準備，每年約提供700至800人份。若無法參加派對，仍可領取食材後擇日自行在家烤肉。軍人方面，鄉公所提供一定名額，由東引地區指揮部自行安排。

林德建指出，全島齊聚一堂，一起烤肉的秋節聯歡派對，已經成為東引鄉的一大重要活動，除了應景與減輕民眾負擔外，更重要的是，讓島上的軍民有個交流的機會，以此凝聚大家情感。