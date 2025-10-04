美濃白玉蘿蔔即將進入盛產期 業者推親子專案體驗農村

快訊

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
美濃白玉蘿蔔盛產期即將到來，高雄美濃客家庄教學農場推出特惠專案，讓親子體驗農村客家文化活動。圖／業者提供
美濃白玉蘿蔔盛產期即將到來，高雄美濃客家庄教學農場推出特惠專案，讓親子體驗農村客家文化活動。圖／業者提供

時序進入秋天，美濃白玉蘿蔔盛產期即將到來，高雄美濃客家庄教學農場推出特惠專案，提早開放學校、幼兒園、親子及公司行號預約，完整體驗戶外拔蘿蔔、焢土窯、擂茶DIY、搗粢粑（麻糬）等農村客家文化活動。

美濃是高雄最大的客家聚落，美濃客家庄完整保留在地風俗文情並結合地方各產業，庄主陳文榮早年曾在高雄市政府任職，深感傳承及推廣客家文化任重道遠，毅然於1999年辭官返鄉開創美濃客家庄，保留先人親手製作的農耕道具，並一步步結合「農業鄉土體驗」與「客家文化產業」，以創意轉型鄉土戶外教學。

陳文榮建議出遊的民眾，可以利用周末來到美濃客家庄體驗客家傳統文化，晚上在附設的民宿或露營區休息，隔天一早起床愜意感受農場氛圍、品嚐手作的客家美食後，再到美濃老街、美濃湖、旗山老街、旗山糖廠等景點走走。

美濃白玉蘿蔔盛產期即將到來，高雄美濃客家庄教學農場推出特惠專案，讓親子體驗農村客家文化活動。圖／業者提供
美濃白玉蘿蔔盛產期即將到來，高雄美濃客家庄教學農場推出特惠專案，讓親子體驗農村客家文化活動。圖／業者提供
美濃白玉蘿蔔盛產期即將到來，高雄美濃客家庄教學農場推出特惠專案，讓親子體驗農村客家文化活動。圖／業者提供
美濃白玉蘿蔔盛產期即將到來，高雄美濃客家庄教學農場推出特惠專案，讓親子體驗農村客家文化活動。圖／業者提供

美濃 高雄市

