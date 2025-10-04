鵬管處稽查小琉球水域 4家業者竟未幫遊客投保將開罰

快訊

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
鵬管處昨日在小琉球進行水域遊憩活動稽查。圖／鵬管處提供
中秋連假許多遊客到小琉球遊玩，為了保障遊客安全，大鵬灣國家風景區管理處昨日進行水域遊憩活動稽查，發現4家業者在遊客參加水域遊憩活動下水前，未替其投保責任保險，違反水域遊憩活動管理辦法，待其補正資料若不合規定將各別開罰5萬元。

鵬管處於中秋連假前進行水域遊憩活動稽查及安全宣導，包括水域生態保護、低碳減塑永續旅遊、水域遊憩潛水活動業者須具備營業登記、遊客投保責任保險、合格教練證照及每人每次指導人員限制規定、應配置合格救生員等。

鵬管處昨日於各遊憩水域隨機進行稽查6家業者，有2家業者符合水域遊憩活動管理辦法規定，另有4家業者未依規定於遊客活動下水前，替其投保責任保險。鵬管處請其補正資料，後續如不合規定個別將裁罰5萬元。

鵬管處也提醒業者及遊客，去年8月21日公告小琉球漁港對應船舶出入水域範圍內，不得從事水域遊憩活動，否則容易與相關船隻發生碰撞造成遊客生命危險。

鵬管處昨日在小琉球進行水域遊憩活動稽查。圖／鵬管處提供
小琉球 中秋

