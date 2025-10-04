快訊

大陸十一長假人潮湧金門 陸客租車亂象浮現縣府加強稽查

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
大陸正在放「十一」長假，一海之隔的金門街頭湧現大量旅客，金城市區的飲料街人潮絡繹不絕。記者蔡家蓁／攝影
大陸正在放「十一」長假，一海之隔的金門街頭湧現大量旅客，金城市區的飲料街人潮絡繹不絕。記者蔡家蓁／攝影

大陸目前正在放「十一」長假，一海之隔的金門街頭湧現大量旅客，熱門景點人潮絡繹不絕，其中不少陸客選擇租騎微型電動二輪車四處走街串巷、吃喝打卡，體驗與大陸截然不同的島嶼風情；金門縣政府昨日再度啟動「微型電動二輪車實地聯合稽查」，由觀光處會同縣警察局在金城鎮觀光熱點展開第2階段第2次稽查行動，重點針對陸客租賃使用電動車的合法性與安全性查核。

金門縣政府表示，本次稽查內容包括車輛是否登記合法、騎士有無配戴安全帽、是否滿14歲的法定年齡、是否雙載、是否簽署租賃契約，以及對交通法規與違規罰則的了解程度等。稽查人員指出，部分陸客對本地交通規範仍不熟悉，有人甚至不知「雙載違規」、「未戴安全帽」會開罰，現場經解說後才恍然大悟。

有來自福建廈門的林小姐就說，「在大陸我們常騎共享電動車，這邊的規定比較細，我們一開始真的不太清楚。」

稽查過程中也發現部分業者存在管理疏漏，例如未與旅客當面簽署契約，未提供安全操作與換電說明，恐造成使用不當、增加交通風險，甚至影響消費者權益。

為提升宣導效果，縣府同步製作交通安全宣導硬卡，將於往返金門的船班座位、旅宿房間與熱門景點發送，並拍攝多語宣導影片，於碼頭、租車行及公所播放，讓陸客「一踏上金門」就能接收正確資訊。

觀光處強調，這次行動不只查違規，更重視「教育先行」，未來稽查將走向常態化，並結合「輔導＋稽查」雙軌並行的方式，要求業者落實管理、旅客提高安全意識，打造「安全、有序、友善」的觀光島。

當地民眾也對這項措施拍手叫好，金城老街商家王先生表示，「最近陸客很多，有時候看到他們不戴安全帽、還雙載，真的替他們擔心。政府來稽查、宣導是好事，對我們商圈形象也有幫助。」

大陸目前正在放「十一」長假，一海之隔的金門街頭湧現大量旅客，熱門景點人潮絡繹不絕，其中不少陸客選擇租騎微型電動二輪車四處走街串巷、吃喝打卡，體驗與大陸截然不同的島嶼風情。記者蔡家蓁／攝影
大陸目前正在放「十一」長假，一海之隔的金門街頭湧現大量旅客，熱門景點人潮絡繹不絕，其中不少陸客選擇租騎微型電動二輪車四處走街串巷、吃喝打卡，體驗與大陸截然不同的島嶼風情。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府昨日再度啟動「微型電動二輪車實地聯合稽查」，由觀光處會同縣警察局在金城鎮觀光熱點展開第2階段第2次稽查行動，重點針對陸客租賃使用電動車的合法性與安全性進行查核。圖／警方提供
金門縣政府昨日再度啟動「微型電動二輪車實地聯合稽查」，由觀光處會同縣警察局在金城鎮觀光熱點展開第2階段第2次稽查行動，重點針對陸客租賃使用電動車的合法性與安全性進行查核。圖／警方提供
金門縣政府昨日再度啟動「微型電動二輪車實地聯合稽查」，在金城鎮觀光熱點展開第2階段第2次稽查行動，勸導遊客注意交通規則。圖／警方提供
金門縣政府昨日再度啟動「微型電動二輪車實地聯合稽查」，在金城鎮觀光熱點展開第2階段第2次稽查行動，勸導遊客注意交通規則。圖／警方提供

