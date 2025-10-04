快訊

天生好命！3大生肖「菩薩庇佑」順風順水、福氣滿滿、健康長壽

高市早苗當選自民黨總裁「有望成首位女首相」賴總統祝賀

鏟子超人持續湧入光復鄉！中午出站人次已逾2萬 台鐵估人潮恐再創新高

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄國家體育場跑道翻新亮相 5K RUN開箱體驗國際級跑感

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄國家體育場跑道翻新，參與跑友勇往直前在專業賽場上奮力奔馳。圖／運發局提供
高雄國家體育場跑道翻新，參與跑友勇往直前在專業賽場上奮力奔馳。圖／運發局提供

高雄國家體育場近期完成跑道全面翻新，高市運發局今天舉辦「高雄主場5K RUN」開箱，邀請跑友親身體驗這條與奧運、亞運接軌的專業跑道，局長侯尊堯說，這場體驗活動是一個城市透過運動基建，推動全民健康與城市品牌的縮影。

此次翻新採用國際頂級比賽常見的「蒙多（Mondo）」合成橡膠跑道，兼具彈性與穩定性，可有效減緩關節衝擊，對許多長期跑者而言，直接提升了運動的舒適度與安全性，現場參與者分享，跑感更輕盈、順暢，也更有動力將運動納入日常。

今天跑道開箱活動現場，包含立委林岱樺、市議員張博洋、白喬茵服務處副主任李依霖、高雄市鳳山慢跑協會前會長楊明達及謝俊義、體育團隊團長陳家發、高雄夜跑團團長曾士嘉等人均出席，展現運動已成為高雄公共政策的重要一環。

侯尊堯表示，中央運動部後，市府積極呼應政策方向，推動全民規律運動，目前高雄規律運動人口已達37.4%，居六都第二，但肥胖人口卻是六都第一。

未來運發局的任務是全面推動全民運動，促進市民健康，也會持續到各區舉辦5K Run活動，並推動社區多元運動課程，降低肥胖人口、增進規律運動人數，鼓勵大家規律運動、呼朋引伴，讓運動成為生活日常。

他提到，翻新跑道只是起點，「2026年1月10、11日登場的高雄富邦馬拉松，將結合國家體育場翻新蒙多跑道及橋頭、梓官、岡山、彌陀、南寮及蚵仔寮兩大漁港等城市特色路線，跑者將不僅跑在新跑道上，更能穿梭高雄漁港風貌與城市地景。

高雄嘗試用運動建設打造城市新意象，從國際級跑道的落成，到全市社區運動課程的推展，再到大型路跑與觀光結合，傳遞的是運動不只是健康行為，更是凝聚城市認同、打造宜居品牌的重要元素。

高雄國家體育場跑道翻新，參與跑友勇往直前在專業賽場上奮力奔馳。圖／運發局提供
高雄國家體育場跑道翻新，參與跑友勇往直前在專業賽場上奮力奔馳。圖／運發局提供
高市運發局長侯尊堯致詞，勉勵跑友盡情揮灑汗水。圖／運發局提供
高市運發局長侯尊堯致詞，勉勵跑友盡情揮灑汗水。圖／運發局提供
跑友精神抖擻，用笑容迎接今天5K挑戰。圖／運發局提供
跑友精神抖擻，用笑容迎接今天5K挑戰。圖／運發局提供
由左至右為高雄市議員張博洋、運發局長侯尊堯、高雄市鳳山慢跑協會總幹事譚東。圖／運發局提供
由左至右為高雄市議員張博洋、運發局長侯尊堯、高雄市鳳山慢跑協會總幹事譚東。圖／運發局提供

運動 體育 肥胖

延伸閱讀

「中秋在家也是躺」高雄男大生一句話曝超愛台灣 衝花蓮當鏟子超人

美濃大峽谷震撼影片曝光 陳菁徽：一定要有人被咎責

日月光高雄新廠動土

高市府跨局處團隊助救災 陳其邁赴花蓮打氣

相關新聞

大陸十一長假人潮湧金門 陸客租車亂象浮現縣府加強稽查

大陸目前正在放「十一」長假，一海之隔的金門街頭湧現大量旅客，熱門景點人潮絡繹不絕，其中不少陸客選擇租騎微型電動二輪車四處...

高雄國家體育場跑道翻新亮相 5K RUN開箱體驗國際級跑感

高雄國家體育場近期完成跑道全面翻新，高市運發局今天舉辦「高雄主場5K RUN」開箱，邀請跑友親身體驗這條與奧運、亞運接軌...

剩餘土石方無處去工地淪堆置場 高市工地堆成小山遭重罰停工

美濃大峽谷案爆發後，剩餘土石方去化受阻，工地淪為「堆置場」，高市明誠一路某工地就因拆除作業後土石堆成2層樓高，遭工務局裁...

獨／美濃大峽谷後、市區驚見2樓高廢土和鋼筋小山坡 居民直呼超誇張

高雄美濃大峽谷案件連環爆後，導致承攬工程土石無人敢收，有讀者爆料明誠一路某建築工地廢棄鋼筋和土石堆了約2層樓高，超誇張，...

大峽谷非法填埋效應 土方沒人敢收 不少工程停擺

高雄美濃大峽谷、旗山農地遭非法填埋，市府、檢警嚴查後，土資場擔憂牽連拒收土方，致部分工程停擺。多名議員昨天批評法規不明確...

賴總統贈匾車城福安宮 讚救災凝聚力

賴清德總統昨到全台最大土地公廟「車城福安宮」贈匾祈福，同時視察恆春半島多項建設工程，在視察東門溪滯洪池時，他說，防災、避...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。