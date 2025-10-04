高雄國家體育場跑道翻新亮相 5K RUN開箱體驗國際級跑感

高雄國家體育場近期完成跑道全面翻新，高市運發局今天舉辦「高雄主場5K RUN」開箱，邀請跑友親身體驗這條與奧運、亞運接軌的專業跑道，局長侯尊堯說，這場體驗活動是一個城市透過運動基建，推動全民健康與城市品牌的縮影。

此次翻新採用國際頂級比賽常見的「蒙多（Mondo）」合成橡膠跑道，兼具彈性與穩定性，可有效減緩關節衝擊，對許多長期跑者而言，直接提升了運動的舒適度與安全性，現場參與者分享，跑感更輕盈、順暢，也更有動力將運動納入日常。

今天跑道開箱活動現場，包含立委林岱樺、市議員張博洋、白喬茵服務處副主任李依霖、高雄市鳳山慢跑協會前會長楊明達及謝俊義、體育團隊團長陳家發、高雄夜跑團團長曾士嘉等人均出席，展現運動已成為高雄公共政策的重要一環。

侯尊堯表示，中央運動部後，市府積極呼應政策方向，推動全民規律運動，目前高雄規律運動人口已達37.4%，居六都第二，但肥胖人口卻是六都第一。

未來運發局的任務是全面推動全民運動，促進市民健康，也會持續到各區舉辦5K Run活動，並推動社區多元運動課程，降低肥胖人口、增進規律運動人數，鼓勵大家規律運動、呼朋引伴，讓運動成為生活日常。

他提到，翻新跑道只是起點，「2026年1月10、11日登場的高雄富邦馬拉松，將結合國家體育場翻新蒙多跑道及橋頭、梓官、岡山、彌陀、南寮及蚵仔寮兩大漁港等城市特色路線，跑者將不僅跑在新跑道上，更能穿梭高雄漁港風貌與城市地景。