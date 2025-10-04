剩餘土石方無處去工地淪堆置場 高市工地堆成小山遭重罰停工

美濃大峽谷案爆發後，剩餘土石方去化受阻，工地淪為「堆置場」，高市明誠一路某工地就因拆除作業後土石堆成2層樓高，遭工務局裁罰9萬元，並勒令停工限期改善，環保局也派員稽查，該工地未依規定妥善儲存，依廢清法開罰6萬至300萬元罰鍰。

過去工地產生土石方多透過清運車載往臨時堆置場或再利用廠，大峽谷案後，市府為防止再度發生違法濫挖、填埋農地，對清運聯單與流向要求更嚴，清運業者顧慮風險，不少處理場也收得更謹慎，導致大量土石滯留原工地，堆置時間愈長，不僅有安全疑慮，也加劇環境汙染風險。

鼓山區明誠一路原址為長春藤不老莊園工地，近2周前就已完成拆除，近日被發現土石仍留滯原地，廢土裸露鋼筋與碎磚塊凌亂堆疊，形成一座小山丘，超過工地圍籬高度，還隨風揚起粉塵，現場雖有灑水車卻未發揮作用，讓當地居民直呼超誇張。

高市工務局今天前往工地勘查，發現該工地未依核定拆除計畫書施工，且現場防護設施不足，恐影響周邊行人及住戶安全，已違反建築法第84條規定，並依同法89條及「高雄市政府工務局處理違反建築法事件裁罰基準」，對承拆人裁處9萬元罰鍰，立即勒令停工，責令限期改善。

工務局表示，該拆除工地已於9月22日完成上部結構拆除，現正分類處理土石，廢棄土暫回填地下室維持土壓平衡，廢棄物則送至合法場處理，後續將依建築法規清運並改善環境。工務局強調，拆除工地須依規定妥善分類與維護公共安全，違規將依法嚴懲，並呼籲市民通報疑似違規工地，共同維護高雄宜居環境。

環保局回應，依廢棄物清理法第36條，該工地未依規範儲存廢料，可處6萬元至300萬元罰鍰，並限期改善，若拆除過程中揚塵逸散，還將依空氣汙染防制法第32條，再罰10萬元至500萬元。