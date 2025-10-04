快訊

獨／美濃大峽谷後、市區驚見2樓高廢土和鋼筋小山坡 居民直呼超誇張

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
高雄市明誠一路某建築工地廢棄鋼筋和土石堆了約2層樓高，民眾直呼超誇張。記者石秀華／攝影
高雄市明誠一路某建築工地廢棄鋼筋和土石堆了約2層樓高，民眾直呼超誇張。記者石秀華／攝影

高雄美濃大峽谷案件連環爆後，導致承攬工程土石無人敢收，有讀者爆料明誠一路某建築工地廢棄鋼筋和土石堆了約2層樓高，超誇張，肉眼可見根本不合法，卻未見相關單位開罰處置，現場工地主管稱部分廢土會再回填，工法合乎規定。

高雄美濃大峽谷盜採砂石連環爆後，市長陳其邁震怒要求嚴查，造成承攬工程業者人人自危，剩餘土石無人敢收。高市府還在為剩餘土石自治條例修法傷腦筋之際，高市明誠一路某建築工地就上演堆置廢棄建物離譜狀況。

這處建築工地原址為長春藤不老莊園，今年8月中旬拆除時，就曾發生鷹架整排倒塌砸毀各1輛轎車及機車，當時工務局依違反建築法對承拆人處以9萬元罰鍰，勒令停工、責令承造人改善。

沒料，事隔一個半月，在美濃大峽谷案爆發後，同樣一處工地建築廢棄物已堆成2樓高的小山坡，讓附近民眾直呼超誇張。　

讀者林姓民眾爆料指出，這處工地曾發生工安，現在廢棄物已堆置超過2樓高，廢棄物都沒分類，一看就知施工有問題，質疑施工安全性會危及過往車輛及附近住戶居住安全。

記者直擊現場，廢棄土石和鋼筋堆到超過工地圍籬，工地停了一輛灑水車，但根本沒灑水，廢棄建築土石堆成像小山丘，一團團廢棄鋼筋球裸露在土石最上方。

工地主管聲稱，因工地下挖地下室，後部分廢棄物會回填，堆置土石是為防止工地塌陷，廢棄鋼筋會再找時間移出，工法符合規定。

市議員邱于軒指出，這處工地廢棄物呈現畫面看起來很扯，市府應該要列管，並請廠商說明如何處置，且未來絕對不能直接回填，農地都罰300萬，市區建築工地揚塵且廢棄物曝露在外，要開罰多少才合理？邱並表示，除空氣汙染外，萬一下雨又積水，產生登革熱，對附近民眾來說都是很糟糕的事。

高雄市明誠一路某建築工地廢棄鋼筋和土石堆了約2層樓高，高度已超過圍籬。記者石秀華／攝影
高雄市明誠一路某建築工地廢棄鋼筋和土石堆了約2層樓高，高度已超過圍籬。記者石秀華／攝影
高雄市明誠一路某建築工地廢棄鋼筋和土石堆成像小山丘，一旁的灑水車未發揮作用。記者石秀華／攝影
高雄市明誠一路某建築工地廢棄鋼筋和土石堆成像小山丘，一旁的灑水車未發揮作用。記者石秀華／攝影
高雄市部分建地因營建土方無處去，目前均堆置在工地。記者石秀華／攝影
高雄市部分建地因營建土方無處去，目前均堆置在工地。記者石秀華／攝影
高雄市明誠一路某建築工地廢棄鋼筋和土石堆了約2層樓高，因高度已超過圍籬，遠處即可見。記者石秀華／攝影
高雄市明誠一路某建築工地廢棄鋼筋和土石堆了約2層樓高，因高度已超過圍籬，遠處即可見。記者石秀華／攝影
高雄市明誠一路某建築工地廢棄鋼筋和土石堆了約2層樓高，因高度已超過圍籬，和行道樹齊高。記者石秀華／攝影
高雄市明誠一路某建築工地廢棄鋼筋和土石堆了約2層樓高，因高度已超過圍籬，和行道樹齊高。記者石秀華／攝影
高雄市明誠一路某建築工地廢棄鋼筋和土石堆了約2層樓高，像一個小山丘。記者石秀華／攝影
高雄市明誠一路某建築工地廢棄鋼筋和土石堆了約2層樓高，像一個小山丘。記者石秀華／攝影

