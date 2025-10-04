聽新聞
賴總統贈匾車城福安宮 讚救災凝聚力
賴清德總統昨到全台最大土地公廟「車城福安宮」贈匾祈福，同時視察恆春半島多項建設工程，在視察東門溪滯洪池時，他說，防災、避災、減災每一環節都要落實，才能避免憾事發生。
土地公誕辰將至，賴清德總統昨到福安宮參拜，贈匾「敷佑黎庶」，肯定廟宇長年在災害時踴躍捐助，也感謝全民在花蓮風災期間的守望相助精神，「這份凝聚力，讓台灣社會更具韌性」。
賴清德下午也到恆春半島視察恆春社會福利綜合館、恆春東門溪滯洪池及車城鄉住宿式長照機構新建工程。在東門溪滯洪池，他肯定屏縣府去年凱米颱風過後爭取近30億元治水經費，執行率百分百。
屏東縣長周春米說，縣府將在4年內推動37件工程，包括河川治理、區域排水改善與抽水站更新，總經費近80億元，盼中央持續支持。
賴總統後前往視察恆春社福館與車城長照新建工程，特別提及0到6歲國家一起養、高中職免學費與長照3.0等政策，他表示，政府將持續擴大社會投資，透過增加的稅收強化社會安全網，與全民共享經濟成果。
