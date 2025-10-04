今年已73起事故！高雄綠園道 超速釀禍多

高雄鐵路地下化後，沿線改造為綠園道供居民運動休閒，但園道兩側鐵道街、鐵道一街、二街路幅僅10公尺，經評估運量不足未設交通號誌，導致尖峰時段機車超速嚴重，今年已發生73起交通事故，居民怨聲連連。

交通局表示，鐵道一街和克武路31巷口新設交通號誌案今年4月已辦會勘，里長協助辦理連署中，取得住戶同意即可排程設置；非號誌化路口將規畫網狀線、視覺式減速標線、限速標誌、綠底行人穿越線等設施，搭配警局取締，強化行車安全。

當地民眾表示，鐵道一、二街在鐵路地下化後成為台1線往來三民、鳳山地區替代道路，因號誌少，有不少機車族通行，但周邊老社區長者多，人車衝突嚴重。議員黃香菽說，這裡上、下班尖峰時段，機車常未保持安全距離，更嚴重超速，忽略巷弄偶而會竄出車輛，交通事故頻傳。

據交通大隊調查，鐵道街、鐵道一、二街今年發生44件A2車禍，造成69人受傷；無人傷亡僅車損的車禍案件有29件。

記者直擊發現，當地雖限速30至50公里，但目前鐵道一街與九如一路237巷、381巷，以及有光路187巷交織的3處無號誌路口，常發生事故。

長者要穿越馬路到綠園道散步，機車多半不禮讓，埋怨過個馬路都心驚膽戰，而一般民眾從巷口進鐵道街，也需等上許久。

寶獅里長林昆明說，他多次爭取設置號誌，市府說車流量未達標準無法設置，但鐵道一街與克武路31巷的Ｔ型路口過去常發生事故，會勘1年多來也無進度。