高雄鳳山、鳥松交界農地爆非法填埋廢棄物 2地主各重罰300萬元

高雄鳳山、鳥松區交界一處農地，近日遭人非法傾倒廢棄物，環保局稽查發現疑似營建廢棄物，體積約700立方公尺，大小相當於一座小型活動中心。因地主未善盡管理責任，環保局今依廢棄物清理法對2名地主各開罰300萬元，並限期1個月恢復原狀，全案移送檢調偵辦。

環保局表示，日前接獲民眾檢舉，有挖土機、砂石車頻繁進出，稽查現場發現廢磁磚、廢磚塊與土石方混雜堆置，疑為工程廢棄物。地主對廢棄物來源交代不清，已明顯違反管理責任。除環保局裁罰外，都發局亦認定違反「農地農用」，再處6萬至30萬元罰鍰，並要求限期改善，若屆期未清除，將按次加重處分。

地方人士指出，該處緊鄰鳳山溪，若遇降雨恐造成環境汙染，市府不能僅止於裁罰，應督促行為人與地主加速清運，以免影響周邊農田及水源安全。

環保局說明，地主對廢棄物來源交代不清，未善盡管理責任，依廢清法各裁罰300萬元，都發局也認定違反農地農用，開罰6萬至30萬元，屆時未改善按次加重處罰，另採樣送驗是否含重金屬等有毒物質，持續監控後續環境風險，並配合檢調追查廢棄物來源，嚴辦相關責任人。