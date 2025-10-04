聽新聞
籌備10年 金門高粱迷宮開幕

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導
金門第一座以高粱田打造的「高粱迷宮」正式開放，吸引不少親子到場。記者蔡家蓁／攝影
金門第一座以高粱田打造的「高粱迷宮」正式開放，吸引不少親子到場。記者蔡家蓁／攝影

歷經10年構思及籌備，金門金湖鎮蓮庵里昨天迎來全島首座以高粱田打造的「高粱迷宮」正式開放，這座隱身農田間的創意新地標，由在地3位民眾合力實現，不僅凝聚對土地的熱情與地方創新的執著，更為金門秋季觀光增添亮點。

高粱迷宮由曾任鎮民代表的陳向鑫與「點子王」楊智榮萌生打造農作物迷宮的點子，之後陳拜訪資深高粱農呂家順，歷經多年籌備，今年3人決定攜手圓夢，讓多年構想終於成真。

陳向鑫說，蓮庵擁有深厚文化底蘊，村內登錄有「峰上天后宮祭蜂鄉俗」與「金府王爺聖誕建醮繞境活動」2項無形文化資產，高粱迷宮從路線設計、農損評估到後勤準備，每一環節都經過細膩規畫，期望不僅是打卡景點，也替這片土地開啟新的可能。

正義國小學生小昀興奮說，以前沒有看過高粱，竟然比他還要高，在田裡近距離觀察，比課本上印象更深刻。從廈門至金門遊玩的曾先生一家人昨特別到場參與，曾先生表示小孩覺得新奇好玩，還在裡面走了好幾趟。

蓮庵里長呂永林指出，蓮庵擁有大片高粱田，過去曾被考慮納入國家公園，如今以迷宮形式活化，不僅讓遊客貼近土地，也讓金門高粱酒的原料變得「有故事」，對地方觀光與文化推廣都是加分。

