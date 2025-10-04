聽新聞
大峽谷非法填埋效應 土方沒人敢收 不少工程停擺

聯合報／ 記者郭韋綺王昭月／高雄報導
高雄市部分建地因營建土方無處去，目前均堆置在工地。記者石秀華／攝影
高雄市部分建地因營建土方無處去，目前均堆置在工地。記者石秀華／攝影

高雄美濃大峽谷、旗山農地遭非法填埋，市府、檢警嚴查後，土資場擔憂牽連拒收土方，致部分工程停擺。多名議員昨天批評法規不明確，要求速修自治條例。市長陳其邁籲中央盡速修正土石採取法與區域計畫法，納入刑責並加重罰則，盼議會本會期完成自治條例修法，修補監督機制漏洞。

高雄農地非法棄置問題頻傳，演變成土資場拒收土方，工程、建案停擺。大高雄不動產開發商業同業公會理事長李正聰表示，地下室工地若長期停擺，恐因地震或颱風導致結構變形甚至坍塌，務必盡快設置臨時土方堆置場，避免公安事故。

南部建築業擔憂高雄廢土去化問題恐「複製北部經驗」，面臨清運費大幅調漲，目前土方清運一立方公尺已漲到快3千元，建築成本節節上升，業者苦不堪言。

議員林富寶說，剩餘土石與盜採砂石是兩回事，混為一談將使合法處理管道斷鏈，造成沒人敢收剩餘土石方的困境，連道路開挖案也被卡死，應建立嚴謹管理制度，全面掌握流向。

議員邱于軒批評地政、水利、農業等局處都能空拍監測，為什麼這麼多天坑看不到？市民對美濃大峽谷、旗山天坑等案質疑市府監管不力，美濃、旗山仍有17處天坑未回填，農業部明確規定剩餘土石方不得隨意填入農地卻未落實，即便是單純土方也受限，業者擔心誤踩法規紅線，加上市府裁罰標準不一，都不敢收土石，要求市府專案報告說清楚。

議員陳明澤認為，美濃盜採砂石是長期結構性隱憂，市府空有管理制度，卻執行不力。議員陳麗娜呼籲立即檢討高雄市營建剩餘土石方管理自治條例，將土石來源、運輸及流向全程納入管理，並設立GPS監測與嚴格執法，加重罰則。

陳其邁向中央喊話盡速修法加重罰則，他說，市府曾修訂自治條例要求砂石車設置GPS監測與罰則，但遭議會刪除，造成制度漏洞，盼這個會期能通過修法，市府已要求各局處持續聯合稽查並採最重罰。

