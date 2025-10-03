高雄國賓改建案陷地盤、容獎爭議 建商承諾降樓高消疑慮

高雄愛河畔國賓飯店改建案爭議延燒，都發局今召開都市設計審議會與建照預審，周邊居民憂心土壤液化潛勢區興建摩天大樓恐釀危機。開發單位大陸建設決定將大樓高度下修，並允諾在開放空間及環境友善設計再加強，同時強調開發過程均依法送審。

由於國賓案爭議重重，牽涉地盤低估、過度深挖、交通壓力、景觀破壞與人行道退縮失衡等疑慮，今天審議未通過。對此，都發局表示，已請開發商針對民眾及委員意見，予以釐清及補正後再審。

國賓不當容積自救會指出，愛河沿岸建案多列第三類地盤，國賓卻列第二類地盤，且建商公開11孔中的2孔數據，以平均值取代最危險值，恐掩蓋沉陷與液化風險。

其次，車位太多導致地下室過度深挖，交通出入口巷道狹小，棟距退縮僅5.5公尺，低於法規標準，且交評會數據與事實有出入，還有缺乏公共空間與都市景觀考量，恐影響市容與居民生活品質。

自救會提到，國賓案容獎從840%升到1142%，引發各界質疑，加上環評審查以第二類地盤通過，如今又依第三類地盤重新評估，卻未重啟環評，目前傳檢方已介入偵辦中，在調查未完成前，市府應暫停審議，並撤銷核發的拆除許可。

大陸建設回應，本案除參考鑽孔數據，更以現地剪力波速量測確認地盤屬第二類普通地盤，為提升周邊居民信心，設計上已依第三類軟弱地盤標準進行評估，將原設計的兩棟大樓從58樓降至55樓、52樓降至48樓，地下室深挖7層縮減為6層，建蔽率更從42.37%降至41.78%。

大陸建設強調，本案爭議主要源於與東側、北側住戶的景觀衝突，部分住戶組成自救會，以景觀遮蔽、危老資格、土壤液化及交通壅塞等理由陳情，阻擾或拖延開發。

公司重申，本案依法取得危老重建資格，最終核准容積率為1142%，相較於鄰近建案高達1702%與2050.7%，並無偏高。至於開發案位於高液化潛勢區，已採取完整防範措施，確保施工安全，將會持續與居民、社會各界溝通。