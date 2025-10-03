快訊

中職／兄弟全年第一到手 搭總冠軍賽直達車拚二連霸

現場驚悚畫面曝光！玻璃四散器具炸飛 蘆洲便當店氣爆7人送醫

獨家直擊！柯家洋閃婚圈外女友曝光 張小燕、柯震東星光搶鏡

高雄國賓改建案陷地盤、容獎爭議 建商承諾降樓高消疑慮

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄國賓飯店位處愛河畔，目前已經結束營業，近日因重建案容積率引發外界關注。記者徐白櫻／攝影
高雄國賓飯店位處愛河畔，目前已經結束營業，近日因重建案容積率引發外界關注。記者徐白櫻／攝影

高雄愛河畔國賓飯店改建案爭議延燒，都發局今召開都市設計審議會與建照預審，周邊居民憂心土壤液化潛勢區興建摩天大樓恐釀危機。開發單位大陸建設決定將大樓高度下修，並允諾在開放空間及環境友善設計再加強，同時強調開發過程均依法送審。

由於國賓案爭議重重，牽涉地盤低估、過度深挖、交通壓力、景觀破壞與人行道退縮失衡等疑慮，今天審議未通過。對此，都發局表示，已請開發商針對民眾及委員意見，予以釐清及補正後再審。

國賓不當容積自救會指出，愛河沿岸建案多列第三類地盤，國賓卻列第二類地盤，且建商公開11孔中的2孔數據，以平均值取代最危險值，恐掩蓋沉陷與液化風險。

其次，車位太多導致地下室過度深挖，交通出入口巷道狹小，棟距退縮僅5.5公尺，低於法規標準，且交評會數據與事實有出入，還有缺乏公共空間與都市景觀考量，恐影響市容與居民生活品質。

自救會提到，國賓案容獎從840%升到1142%，引發各界質疑，加上環評審查以第二類地盤通過，如今又依第三類地盤重新評估，卻未重啟環評，目前傳檢方已介入偵辦中，在調查未完成前，市府應暫停審議，並撤銷核發的拆除許可。

大陸建設回應，本案除參考鑽孔數據，更以現地剪力波速量測確認地盤屬第二類普通地盤，為提升周邊居民信心，設計上已依第三類軟弱地盤標準進行評估，將原設計的兩棟大樓從58樓降至55樓、52樓降至48樓，地下室深挖7層縮減為6層，建蔽率更從42.37%降至41.78%。

大陸建設強調，本案爭議主要源於與東側、北側住戶的景觀衝突，部分住戶組成自救會，以景觀遮蔽、危老資格、土壤液化及交通壅塞等理由陳情，阻擾或拖延開發。

公司重申，本案依法取得危老重建資格，最終核准容積率為1142%，相較於鄰近建案高達1702%與2050.7%，並無偏高。至於開發案位於高液化潛勢區，已採取完整防範措施，確保施工安全，將會持續與居民、社會各界溝通。

都發局回應，危老改建、環評與交評分屬工務局、環評會與交評會權責，應向各主管機關詢問。至於自救會主張「司法釐清前應暫緩審查」，依行政程序法第110條及訴願法第93條規定，訴願並不當然停止原行政處分效力，除非主管機關或法院另有裁定，因此仍須依法持續辦理審議。

高雄愛河畔國賓飯店改建案爭議未休，周邊居民組成國賓不當容積自救會持續抗爭。記者郭韋綺／翻攝
高雄愛河畔國賓飯店改建案爭議未休，周邊居民組成國賓不當容積自救會持續抗爭。記者郭韋綺／翻攝

自救會 環評

延伸閱讀

台積電50志工攜手親愛愛樂 16.8噸回收物助建商店今開幕

高雄建商父女中刀倒車上 女兒喪命…父搶救6天仍未脫險

嘉義縣市2建商預售屋廣告不實 公平會裁罰共逾百萬提醒購屋小心

台南宜居成功社宅牆面竟現裂痕？ 都發局今現勘說原因

相關新聞

高雄國賓改建案陷地盤、容獎爭議 建商承諾降樓高消疑慮

高雄愛河畔國賓飯店改建案爭議延燒，都發局今召開都市設計審議會與建照預審，周邊居民憂心土壤液化潛勢區興建摩天大樓恐釀危機。...

高雄誠義里中秋千人烤肉超壯觀 體驗歡聚氣氛

中秋節就是要封街烤肉！高雄市鳳山區誠義里每到中秋都會舉辦中秋烤肉聯誼活動，今晚再度舉辦，誠義里長劉啟芳特地將四線道馬路封...

視察恆春滯洪池 賴清德：撤離有基本動作，有環節疏忽會造成不幸

總統賴清德今天到恆春半島視察社福及治水工程，他在視察恆春東門溪滯洪池時指出，因應氣候變遷帶來的極端降雨，如果中央氣象署發...

「心光熠熠，愛綻放」復元藝文展 高捷光之穹頂溫暖開展

高雄市衛生局主辦2025年「心光熠熠，愛綻放」復元藝文展，今天在高雄捷運美麗島站光之穹頂大廳舉行開幕式，即日起至10月8...

十年構思籌備…金門首座「高粱迷宮」開幕 學生讚好好玩

歷經十年構思與籌備，金門金湖鎮蓮庵里今天迎來全島第一座以高粱田打造的「高粱迷宮」正式開放，這座隱身農田間的創意新地標，由...

美濃大峽谷效應！剩餘土石無人敢收工程陷停擺 議員促修法解套

高雄因美濃大峽谷、旗山農地遭違法填埋，鬧得沸沸揚揚，市長陳其邁震怒嚴查後，反而引發承攬工程業者人人自危，剩餘土石無人敢收...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。