高雄誠義里中秋千人烤肉超壯觀 體驗歡聚氣氛
中秋節就是要封街烤肉！高雄市鳳山區誠義里每到中秋都會舉辦中秋烤肉聯誼活動，今晚再度舉辦，誠義里長劉啟芳特地將四線道馬路封閉，還擺了上百桌要盡情開烤，由於高雄市府公布不能在公園等場地烤肉，有不少親友就詢問能不能也來誠義里一起熱鬧烤肉過節，所以今晚參加民眾特別踴躍，每家都準備豐富食材，現場烤肉香味四溢，十分熱鬧。
每年中秋都會舉行封街烤肉趴的劉啟芳說，過中秋就是要烤肉，沒烤肉就感覺沒過中秋一樣，大家互相交流增進鄉里感情。雖然周一才是中秋節，高雄鳳山誠義里已經迫不及待的舉辦千人烤肉活動，提前感受過節的氣氛，參加的民眾可說是戰力十足，大夥兒就在馬路上直接開火，個個經驗老道，升火烤肉的手法熟練，打算中秋連假一攤接一攤。
民眾說，「今天是第一攤後面還有三攤，今年要烤三攤吧。」大夥兒呼朋引伴逗熱鬧，大人負責烤肉，小朋友忙著吃喝玩樂，鄰里之間透過烤肉活動交流，隨著炭烤香味瀰漫，讓誠義里格外有過節氛圍。
