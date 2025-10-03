馬祖鐵板燒塔節11日登場 踩街走讀品嘗傳統美食

快訊

中央社／ 連江縣3日電

馬祖傳統民俗活動「鐵板燒塔節」將於11日登場。連江縣政府文化處指出，配合馬祖國際藝術島，除舉辦鐵板藝術走讀導覽，還有創意踩街、傳統美食「白丸」廚藝比賽等活動。

連江縣政府文化處今天發布訊息指出，114年馬祖秋慶系列活動的「鐵板燒塔節」將於11日於南竿鄉仁愛村登場。活動包括燒除穢卡、創意踩街、傳統美食園遊會，還有傳統美食「白丸」廚藝競賽等、藝術島仁愛村周邊作品走讀等。

文化處表示，「燒塔」為全台僅見的中秋傳統民俗活動，早年村民將廢棄物置於磚頭堆成的塔後燒毀，象徵除舊布新、帶走厄運。近年則以「除穢卡」形式代替，民眾在卡上寫下不順遂的事後，由工作人員統一放入塔中燃燒，以此祈求厄運遠離。

文化處說，「鐵板燒塔節」除帶走厄運外，固定舉辦傳統美食「白丸」推廣活動。「白丸」是以在來米粉與糯米粉製成的點心，經過曝曬後可長期保存。它可甜可鹹，但成形不易，所以製作與烹煮都需要一定技術。今年以白丸廚藝競賽形式呈現，希望讓民眾品嘗各種不同風味。

「地主隊」鐵板社區發展協會理事長李金梅說，邀集原籍仁愛村，但現在住在其他村莊的兒女們「回娘家」，於燒塔節當日組隊參與踩街活動。隊伍將參考馬祖傳統年初二「回娘家」習俗，挑著竹籃走在村內街道，並準備大餅與喜糖，分享給現場民眾。

連江縣政府文化處長吳曉雲透過訊息指出，中秋是團圓的節日，秋天是豐收的季節，今年「鐵板燒塔節」活動將結合馬祖國際藝術島，以團圓、溫馨、藝術為主題。11日晚間參加民眾可在仁愛村鐵板沙灘一起跳瓦塔舞，一起燒塔，並欣賞煙火秀與劇場表演。

馬祖 美食 回娘家

