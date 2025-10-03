快訊

滿目瘡痍！新北蘆洲便當店疑氣爆噴飛民眾 現場多人受傷

台積電沒有極限？盤後鉅額交易喜見「1,500」

北士科卡關…輝達對台政治口水戰非常失望 2原因絕不接受先建後移方案

聽新聞
0:00 / 0:00

視察恆春滯洪池 賴清德：撤離有基本動作，有環節疏忽會造成不幸

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
總統賴清德今天下午視察恆春東門溪滯洪池，稱讚屏東縣政府治水展現高效率及專業治理能力。記者潘奕言／攝影
總統賴清德今天下午視察恆春東門溪滯洪池，稱讚屏東縣政府治水展現高效率及專業治理能力。記者潘奕言／攝影

總統賴清德今天到恆春半島視察社福及治水工程，他在視察恆春東門溪滯洪池時指出，因應氣候變遷帶來的極端降雨，如果中央氣象署發布警報必須要撤離，是有基本動作的，要造冊、要挨家挨戶撤離，各單位合作才能撤離完整；如果有環節疏忽了就會造成不幸。

賴清德今天行程都在恆春半島，上午先到車城福安宮參拜贈匾，下午視察恆春社會福利綜合館、恆春東門溪滯洪池，及車城鄉住宿式長照機構興建工程。他在東門溪滯洪池時稱讚屏東縣政府團隊，針對去年凱米颱風過後爭取近30億元治水經費，執行率百分百，展現高效率及專業治理能力。

不過賴話鋒一轉，表示「危險的地方千萬不要跟老天爺爭，如果中央氣象署發布雨量警報必須要撤離，就一定要撤離。而撤離是有基本動作的，要造冊、要挨家挨戶的撤離，包括民政系統、村里長、鄉鎮長、甚至派出所警員的協助，這樣才能撤離的乾淨且完整。」

他說，「因為極端氣候天災地變頻傳，我們要生存除了要做水利建設外，也要謙卑面對，該撤離就要撤離；避災、防災、減災每個動作都要做好，這樣才能安全；如果有環節疏忽了，就會造成不幸的事情。」

屏東縣長周春米表示，未來四年縣府將持續推動37件工程，包括縣管河川治理、區域排水改善、抽水站更新與規劃檢討案件，總經費近80億元，也希望中央繼續給予財政支持。

賴清德在視察恆春社福館及車城鄉住宿式長照機構新建工程時指出，屏東縣社福做得很好，照顧範圍包括孕婦、新生兒、青少年、長者等，有許多創新作為值得中央參考並推廣至其他縣市。

他表示，隨著國家經濟穩健成長，政府將持續擴大社會投資，透過增加的稅收有計畫地強化社會安全網，中央明年推動「0到6歲國家一起養」、高中職免學費、長照3.0等多項福利政策，與全民共享經濟成果。

總統賴清德今天下午視察恆春社會福利綜合館，與民眾合影。記者潘奕言／攝影
總統賴清德今天下午視察恆春社會福利綜合館，與民眾合影。記者潘奕言／攝影
總統賴清德今天下午視察恆春社會福利綜合館，與小朋友互動。記者潘奕言／攝影
總統賴清德今天下午視察恆春社會福利綜合館，與小朋友互動。記者潘奕言／攝影

恆春 長照

延伸閱讀

【重磅快評】蔡英文重啟想想論壇 賴清德還在路上？

賴清德車城福安宮參拜 讚台灣經濟成長「超日趕美贏大陸」

盧秀燕最大假想敵不是賴清德 他點名竟是「榜外」的陳其邁

王義川今告妨害秘密、國安法 黃國昌：潑糞就跑是民進黨慣用伎倆

相關新聞

視察恆春滯洪池 賴清德：撤離有基本動作，有環節疏忽會造成不幸

總統賴清德今天到恆春半島視察社福及治水工程，他在視察恆春東門溪滯洪池時指出，因應氣候變遷帶來的極端降雨，如果中央氣象署發...

「心光熠熠，愛綻放」復元藝文展 高捷光之穹頂溫暖開展

高雄市衛生局主辦2025年「心光熠熠，愛綻放」復元藝文展，今天在高雄捷運美麗島站光之穹頂大廳舉行開幕式，即日起至10月8...

十年構思籌備…金門首座「高粱迷宮」開幕 學生讚好好玩

歷經十年構思與籌備，金門金湖鎮蓮庵里今天迎來全島第一座以高粱田打造的「高粱迷宮」正式開放，這座隱身農田間的創意新地標，由...

美濃大峽谷效應！剩餘土石無人敢收工程陷停擺 議員促修法解套

高雄因美濃大峽谷、旗山農地遭違法填埋，鬧得沸沸揚揚，市長陳其邁震怒嚴查後，反而引發承攬工程業者人人自危，剩餘土石無人敢收...

金城今凌晨348戶突停電！竟是鹽塵害導致避雷器爆故障

金門金城鎮官路邊、前水頭及賢聚一帶今日凌晨突發停電，約348戶居民在深夜無電可用，台電金門營業區處電力監控系統於凌晨2時...

中秋連假當心！高雄爆竹「宵禁」 深夜放煙火恐挨罰

中秋節來臨，民眾聚會烤肉常放爆竹煙火助興；高雄市在連假期間又有許多大型活動，可能吸引他縣市遊客，高雄市消防局提醒民眾，爆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。