視察恆春滯洪池 賴清德：撤離有基本動作，有環節疏忽會造成不幸
總統賴清德今天到恆春半島視察社福及治水工程，他在視察恆春東門溪滯洪池時指出，因應氣候變遷帶來的極端降雨，如果中央氣象署發布警報必須要撤離，是有基本動作的，要造冊、要挨家挨戶撤離，各單位合作才能撤離完整；如果有環節疏忽了就會造成不幸。
賴清德今天行程都在恆春半島，上午先到車城福安宮參拜贈匾，下午視察恆春社會福利綜合館、恆春東門溪滯洪池，及車城鄉住宿式長照機構興建工程。他在東門溪滯洪池時稱讚屏東縣政府團隊，針對去年凱米颱風過後爭取近30億元治水經費，執行率百分百，展現高效率及專業治理能力。
不過賴話鋒一轉，表示「危險的地方千萬不要跟老天爺爭，如果中央氣象署發布雨量警報必須要撤離，就一定要撤離。而撤離是有基本動作的，要造冊、要挨家挨戶的撤離，包括民政系統、村里長、鄉鎮長、甚至派出所警員的協助，這樣才能撤離的乾淨且完整。」
他說，「因為極端氣候天災地變頻傳，我們要生存除了要做水利建設外，也要謙卑面對，該撤離就要撤離；避災、防災、減災每個動作都要做好，這樣才能安全；如果有環節疏忽了，就會造成不幸的事情。」
屏東縣長周春米表示，未來四年縣府將持續推動37件工程，包括縣管河川治理、區域排水改善、抽水站更新與規劃檢討案件，總經費近80億元，也希望中央繼續給予財政支持。
賴清德在視察恆春社福館及車城鄉住宿式長照機構新建工程時指出，屏東縣社福做得很好，照顧範圍包括孕婦、新生兒、青少年、長者等，有許多創新作為值得中央參考並推廣至其他縣市。
他表示，隨著國家經濟穩健成長，政府將持續擴大社會投資，透過增加的稅收有計畫地強化社會安全網，中央明年推動「0到6歲國家一起養」、高中職免學費、長照3.0等多項福利政策，與全民共享經濟成果。
