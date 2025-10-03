高市大寮社宅實品屋開箱 預計115年第3季完工

快訊

中央社／ 記高雄3日電

高雄市水利局代辦的「大寮社會住宅（第一期）新建統包工程」目前工程進度已達71.1%，正在同步進行外牆裝修、室內隔間及機電配管等施工，今天實品屋亮相，預計明年第3季完工。

高雄市副市長林欽榮今天率住宅審議委員會委員實地視察，開箱實品屋體驗實際空間動線，透過以家具實品擺設呈現的入住氛圍，蒐集委員對社宅空間建議。

林欽榮表示，大寮社宅是高雄市自建社會住宅，設計注重生活宜居，各房型戶戶有景觀、所有室內空氣均通風採光，廁所全面採同層排氣排水，提高維護便利性；樓地板下鋪設隔音地墊，有效減少樓層間噪音干擾，還有全齡無障礙友善設計。

水利局說明，全案規劃興建2棟地上10層、地下2層建築，共384戶，包含套房、二房與三房等多元戶型，並設置無障礙單元，只租不售。目前工程進度已達71.1%，正在進行外牆裝修、室內隔間及機電配管等施工，預計明年第3季完工。

該案基地鄰近捷運橘線大寮站2號出口，交通便捷，社區提供讓孩子嬉戲及舉辦社區藝文活動的中央廣場、銀髮族散步的環型散步道及花園等，搭配1樓設置的店舖及社福設施，營造便利又安心的「全齡幸福宅」。

水利局指出，大寮住宅預定明年12月1日起入住，單元配置基本廚衛設備，並預留冷氣管線與安裝空間，讓住戶能依需求自行添購或租用家電與家具。市府將透過平台媒合，提供冷氣、洗衣機及家具等租用服務。

