聽新聞
0:00 / 0:00
「心光熠熠，愛綻放」復元藝文展 高捷光之穹頂溫暖開展
高雄市衛生局主辦2025年「心光熠熠，愛綻放」復元藝文展，今天在高雄捷運美麗島站光之穹頂大廳舉行開幕式，即日起至10月8日於現場展出近70件精神康復者的畫作及陶藝作品，呈現他們在復元旅程中努力生活、追尋幸福的生命力，展場除靜態展覽並有創作紀錄影片及花絮照，讓觀展者在欣賞作品同時也能窺見康復者心境的轉折與成長，理解更多作品背後隱含的生命力量。
這場以「心光熠熠，愛綻放」為主題的藝文展是由衛生局社區心衛中心主辦，每件精彩作品都是創作者獨一無二的生命故事，呈現他們的生命歷程、面臨的挑戰及對生命的期待與渴望。今日開幕式同步舉行圖文徵稿比賽頒獎，得獎康復者親臨現場分享創作心情，也藉由公開肯定鼓勵康復者勇於表達，也期待社會大眾用更寬容的視角理解精神疾病。
