十年構思籌備…金門首座「高粱迷宮」開幕 學生讚好好玩

歷經十年構思與籌備，金門金湖鎮蓮庵里今天迎來全島第一座以高粱田打造的「高粱迷宮」正式開放，這座隱身農田間的創意新地標，由陳向鑫、呂家順與楊智榮三人合力實現，凝聚了他們對土地的熱情與對地方創新的執著，也為金門秋季觀光增添亮點。

這項構想最早可追溯到十年前，陳向鑫與「點子王」楊智榮閒談時萌生打造農作物迷宮的點子，國外已有農作物迷宮的成功案例，但國內相當少見。幾年後，陳向鑫拜訪資深高粱農呂家順，才發現他六、七年前也曾提出類似構想，卻因資源不足而作罷。今年，三人終於決定攜手圓夢：陳向鑫整合資源、呂家順提供土地與作物專業、楊智榮負責設計與行銷，讓多年來的構想成真。

陳向鑫說明，蓮庵隸屬金湖鎮，雖是金門島東部的偏遠村落，但擁有深厚的文化底蘊，村內有兩項登錄的無形文化資產──「峰上天后宮祭蜂鄉俗」與「金府王爺聖誕建醮繞境活動」，卻鮮少為外界所知，如今，高粱迷宮的誕生，讓文化與農田風景交織，也替這片土地開啟新的可能。

從迷宮路線設計、農損評估到後勤準備，每一環節都經過細膩規劃，三人期望迷宮不僅是打卡景點，更成為兼具遊憩與教育功能的「田間教室」，推動校外教學與親子體驗，讓孩子親身走進高粱田，認識農作物與金門風土。

「我以前都沒看過高梁，以為它很矮，沒想到竟然比我還高！」「第一次在田裡近距離觀察高粱，比課本上學的印象更深刻。」正義國小五年級學生小昀興奮地說。還有趁十一長假，從廈門過來金門自由行的曾先生一家3口也對這項活動相當肯定，他說，前兩天路過就覺得這活動很棒，從網路上得知活動今天登場，特別到場參與，小朋友覺得很新奇、好玩，他們還在裡面走了好幾趟。

蓮庵里長呂永林指出，蓮庵擁有大片高粱田，過去曾被考慮納入國家公園，如今以迷宮形式活化，不僅讓遊客更貼近土地，也讓金門高粱酒的原料變得「有故事」，對地方觀光與文化推廣都是加分。