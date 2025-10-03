美濃大峽谷效應！剩餘土石無人敢收工程陷停擺 議員促修法解套
高雄因美濃大峽谷、旗山農地遭違法填埋，鬧得沸沸揚揚，市長陳其邁震怒嚴查後，反而引發承攬工程業者人人自危，剩餘土石無人敢收。多位議員今天批評市府法規不明確，加上申請辦法遲遲未出，導致各大小工程土石方出不去，多處工地傳出停工，進度全面停擺，要求速修自治條例解套，讓業者有法可循。
議員林富寶指出，剩餘土石與盜採砂石是兩回事，應予明確區分，否則一味將兩者混為一談，使合法處理斷鏈，造成沒人敢收困境「現在大家都怕碰上剩餘土石，連道路開挖也被卡死」，應該建立嚴謹管理制度，從源頭到流向全面掌握，避免業者因擔心裁罰而拒收土方，以致工程陷入停滯。
此外，議員邱于軒質疑，美濃大峽谷、旗山天坑讓市民普遍質疑市府監管不力，雖然地政、水利、農業等局處透過空拍監測狀況「為什麼這麼多天坑看不到？」導致無法及時處理，民怨積累，她要求市府召開專案報告。
邱于軒更批評，美濃、旗山仍有17處天坑未完成回填，農委會早就明確規定剩餘土石不得隨意填入農地，市府卻未有效落實，即便是單純土方也受限，許多業者擔心誤踩法規紅線，加上市府裁罰標準不一，更讓施工單位不敢收土石。
議員陳明澤認為，美濃盜採挖掘砂石是長期結構性隱憂，市府過去有管理制度，但執行面顯然不足，才會造成疑慮。
議員陳麗娜呼籲，應立即檢討高雄市營建剩餘土石方管理自治條例，補足現行漏洞，將土石來源、運輸及流向全程納入管理，並設立GPS監測與嚴格罰則。
市長陳其邁強調，中央應盡速修正土石採取法與區域計畫法，將刑責納入並加重罰則，以杜絕濫挖、濫埋。他指出，目前僅管制土石流向的部分環節，若「A到B」有限制卻放任「B到C」，就會出現非法棄置，威脅國土安全。
陳其邁強調，過去市府提出剩餘土石自治條例修法，原要求設置GPS監測與罰則，但在議會遭刪除，造成制度漏洞，期盼這個會期能通過修法，市府已要求各局處持續聯合稽查，對破壞國土者祭出最高罰則。他重申，守護國土是責無旁貸的責任，中央與地方須同步加強，全面落實土石管理。
