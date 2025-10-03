澎湖軍事文史暨眷村故事特展 篤行十村園區登場
「潮向和平─澎湖軍事文史暨眷村故事特展」今天在篤行十村眷村文化園區登場。展覽帶領民眾跨越時空，走進戰役現場，感受當時軍民生活處境，一同見證戰爭衝擊與歷史意義。
「潮向和平」特展由澎湖縣文化局長陳鈺雲、澎防部政戰主任王瑞賢、藝人陳淑麗及文史工作者陳英俊、王文良等人共同揭幕，展期至11月30日止。文化局邀請民眾以「散步的速度」閱讀城市紋理，重新認識澎湖的軍事與眷村文化。
陳鈺雲表示，澎湖自古是東亞戰略要地，曾歷經明荷、明清、清法與清日等四大戰役，均在澎湖留下痕跡。戰後，美軍顧問團進駐，眷村逐漸形成，更為島嶼增添獨特的文化風貌。
她指出，此次展覽展示珍貴歷史文獻、圖像與文物，並規劃多媒體影像及互動裝置，分區呈現澎湖在戰爭年代的角色、軍事建築的演進與眷村社群的日常，完整描繪從戰火到和平的歷程，是澎湖文化資產展示的重要里程碑。
在澎湖眷村成長的藝人陳淑麗今天專程返鄉參加。她表示，小時候不知道澎湖曾歷經四大戰役，如今回顧歷史，不是為了記取仇恨，而是要汲取教訓，更深刻體會和平的重要。
文化局表示，「潮向和平」不僅是一場展覽，更讓民眾透過澎湖歷史理解戰爭衝擊，重新認識眷村在近代澎湖歷史中的特殊性。眷村不只是軍事時代的產物，更承載無數家庭的成長記憶與生命經驗，是珍貴的文化資產。
現場另設有「觀展闖關遊戲」、「記憶明信片」、「未來信箱」等互動體驗，讓參觀者將對過去或未來的話語留下紀錄，保存記憶、傳承歷史。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言