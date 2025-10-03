快訊

中秋連假當心！高雄爆竹「宵禁」 深夜放煙火恐挨罰

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
中秋來臨，高雄市消防局頻籲電子鞭炮取代傳統爆竹。 圖／高雄市消防局提供
中秋來臨，高雄市消防局頻籲電子鞭炮取代傳統爆竹。 圖／高雄市消防局提供

中秋節來臨，民眾聚會烤肉常放爆竹煙火助興；高雄市在連假期間又有許多大型活動，可能吸引他縣市遊客，高雄市消防局提醒民眾，爆竹煙火存在安全風險，中秋節雖是公告免申請施放爆竹日，但仍規定晚間10時至隔日8時，不得施放具有爆炸音或笛音的煙火，呼籲民眾別因輕忽而受罰。

由於各縣市對管制施放爆竹煙的時段不一，高雄市的管制時段又是各縣市管制時間最長的地方，高雄市消防局才提醒外來遊客，注意管制時段，避免遭罰。

依據「高雄市爆竹煙火施放管制自治條例」規定，中秋節可免申請即可施放爆竹煙火的節日，但是僅限當天才可施放，但晚間10時到隔天上午8時，不能施放有爆炸音或笛音的爆竹煙火。

高雄市消防局並提醒，加油站、醫療機構、學校、林班地及228和平紀念公園、壽山國家自然公園等區域都是禁止施放爆竹煙火，緊接國慶日、光復節等連假，仍須經過申請才可施放爆竹煙火，違者將被處3萬元到15萬元罰鍰。

高雄市消防局統計近年取締違規施放爆竹煙火，2022年裁罰18件、2023年裁罰11件、去年共裁罰20件，今年至9月30日已裁罰12件。

中秋來臨，高雄市消防局頻籲電子鞭炮取代傳統爆竹。記者林保光／翻攝
中秋來臨，高雄市消防局頻籲電子鞭炮取代傳統爆竹。記者林保光／翻攝

中秋節 烤肉

