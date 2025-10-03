廢土風暴引發建築工地停擺 高市議會研議修訂自治條例解套

美濃大峽谷案連環爆，市府啟動嚴格取締，多數合法土資場擔憂牽連受罰，乾脆拒收土方與廢棄物，造成不少公共工程及民間建案被迫停工，部分工地甚至停擺半個月。高雄市議會2日召開「營建剩餘土方去化說明會」，要求市府提出具體解方，並研議修正自治條例，為困境解套。

說明會由議長康裕成主持，邀市府工務、地政、都發、農業、經發、環保等局處說明，康裕成表示，城市發展與重大建設勢必伴隨大量剩餘土石方，處理不當會影響工程進度，環境衛生及市民生活，市府需「開誠布公」回應外界疑慮。

工務局及環保局指出，高雄共12家土資場，其中10家兼營營建混合物再利用，中央已成立營建產出物跨局處推動平台，透過修法、科技監控及拓增港口填築等方式，加強源頭管理並尋找最終去處。

議員方信淵點出，美濃大峽谷案引發營建土方去化困難，導致工程停擺，市府應先解決眼前困境，議員陳善慧與林義迪要求市府提出解方，加速處置，「處理問題要快，莫再拖延引發民怨」。議員陳明澤則認為，市府對法規解釋過於僵化，應加強輔導並監督土資場管理，讓城市發展不致停滯。

針對美濃大峽谷非法棄置案，陳美雅、邱于軒等議員要求市府專案報告，對市民負責。多位議員則建議修正「高雄市營建工程剩餘土石方管理自治條例」，重新定義相關名詞，明確規範最終去處，進行解套。

由於農地非法棄置問題頻傳，高市府近期強力稽查，使合法業者憂心吊銷營運許可，選擇不再出車收料，造成土方去化斷鏈，進而導致部分工地停擺。大高雄建築開發公會理事長李正聰對此表示，地下室工地若長期停擺，恐因地震或颱風導致結構變形甚至坍塌，務必要盡快設置臨時土方堆置場，避免公安事故。

副理事長陳信安則建議，短期設立堆置場，中期尋求填海造陸等出路，長期則應修改「廢棄物清理法」，推動資源再利用。