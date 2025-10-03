聽新聞
金門新道路開工 便捷生活圈形成

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導
金門「2-29號計畫道路」昨動土，將串聯金門大橋金寧端至環島西路二段瓊安路口，完工後可大幅縮短烈嶼往返金門本島的交通時間。圖／縣府提供
金門縣政府昨辦「金門縣2-29號計畫道路新闢工程」動土，是金門近年最受矚目交通建設之一，工程總經費達1億404萬元，獲內政部國土署核定補助，將串聯金門大橋金寧端至環島西路二段瓊安路口，全長約830公尺、道路寬度21.5公尺，採雙向二車道設計，設有單側自行車道與人行道。

工期預計498天，完工後不僅能有效分散車流、緩解市區壅塞，將大幅縮短烈嶼往返金門本島的交通時間，可望提升居民生活便利性與道路安全。

縣長陳福海說，這項道路工程不只是改善交通，更象徵金門邁向現代化生活圈重要一步，有了這條路，居民通勤將更快速，產業發展也會更有活力。

內政部政務次長董建宏指出，中央對離島建設的支持「從不手軟」，這條路的總工程費1.78億，中央就補助1.3億元。他笑說「陳縣長和陳委員常為爭取金門的建設與預算打電話給部長，次數之多讓部長都快招架不住」，中央與地方攜手合作，才能讓金門交通環境升級。

立委陳玉珍說，這條道路的啟用不僅是便民工程，更是金門未來發展的關鍵拼圖，有了金門大橋，再加上2-29號道路，交通網絡將更完整，不僅不用再進入市區塞車，也會帶動周邊地區更熱絡。

