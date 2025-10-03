公路局認高屏二快路線難調整 大樹人怒「對地方沒好處」

中央上月核定高屏東西向第二條快速公路，路線橫跨高雄大樹區丘陵地和水源保護區，居民擔心阻斷農路，且指路線未直達屏東市區，對交通助益不大。立委邱議瑩昨邀公路局相關單位辦說明會，強調會確保在地權益不會受損。

公路局南區公路新建工程分局長林俊和說，高屏二快路廊2021年7月確認，迄今未變。高屏二快在仁武、大樹路段已避開大樹北營區、高屏溪大樹攔河堰取水口，後續會加強注意水保措施；若工程阻斷農路，會復舊或提供其他方案，維持民眾通行需求。他說，大樹和屏東市之間許多條件受限，更牽涉大量屏東市區拆遷戶，而高屏堰下方也已無空間，評估調整路線實不可行。

高屏二快橫跨仁武、大樹區、屏東縣九如鄉，公路局2019年啟動綜合規畫和環評，去年底通過環評，但大樹居民反對，黃姓居民說，高屏二快是為滿足屏東市區往返高雄的通勤需求，紓解台88線快速道路與台1線交通壅塞，但路線畫在屏東北邊，距台88線太遠，核定的路廊也經過水源保護區，終點根本規畫錯誤。

和山里長吳順治指高屏二快經過簡易自來水廠，施工恐影響340戶用水。另名居民說，高屏二快破壞丘陵、水源區，僅造福屏東，對大樹沒好處。三和里代理里長李東岳更表示，當地住戶擔心土地遭徵收。

議員黃飛鳳說，高屏二快無法吸引外客到大樹，只破壞了水源保護區，「中央為了兌現政績而做，不是為了人民利益」。邱議瑩表示，國道3號、國道10號車流量近乎飽和，高屏二快有建設必要，目前計畫路權尚未核定，會要求公路局持續辦公聽會和地方溝通。