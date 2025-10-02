快訊

金門交通新動脈動土！「2-29號道路」開工 便捷生活圈形成

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣政府今日下午舉辦「金門縣2-29號計畫道路新闢工程」動土典禮，與會貴賓合影留念。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府今日下午舉辦「金門縣2-29號計畫道路新闢工程」動土典禮，與會貴賓合影留念。記者蔡家蓁／攝影

金門縣政府今天辦「金門縣2-29號計畫道路新闢工程」動土典禮，在縣長陳福海、立委陳玉珍、內政部政務次長董建宏，以及地方民代與各界貴賓的共同見證下熱鬧登場，宣告這項重要交通建設正式啟動。

這條「2-29號計畫道路」是金門近年最受矚目的交通建設之一，工程總經費達新台幣1億404萬元，獲內政部國土署核定補助，將串聯金門大橋金寧端至環島西路二段瓊安路口，全長約830公尺、道路寬度21.5公尺，採雙向二車道（1快車＋1慢車）設計，並設有單側自行車道與人行道。工期預計498天，完工後不僅能有效分散車流、緩解市區壅塞，更將大幅縮短烈嶼往返金門本島的交通時間，進一步提升居民生活便利性與道路安全。

陳福海致詞時表示，這項道路工程不只是改善交通，更象徵金門邁向現代化生活圈的重要一步，未來有了這條路，居民通勤將更快速，產業發展也會更有活力，金門的宜居條件會因此再升級。他感謝中央大力支持，也期許施工團隊能如期、如質完工，為地方交通再創新局。

內政部政務次長董建宏也特地出席致詞指出，中央對離島建設的支持「從不手軟」，這條路的總工程費 1.78億，中央就補助了 1.3億元。他笑說，「陳縣長和陳委員常為爭取金門的建設與預算打電話給部長，次數之多讓部長都快招架不住」，強調中央與地方攜手合作，才能讓金門交通環境真正升級。

董建宏也提到，賴總統在先前致詞時有提到，台灣人均GDP已超越韓國，但生活環境仍有很大改善空間，中央將持續推動「生活圈」、「永續提升人行安全」、「提升道路品質2.0」、「校園周邊暨行車安全改善」及「均衡城鄉村里道路改善」等計畫，協助金門縣突破交通瓶頸，近年已累計補助59案、核定金額逾13.69億元。中央與地方將持續合作，採全面性、系統性思維推動道路與人行空間改善，不僅滿足民眾需求，也有助帶動金門觀光與地方產業發展。

立委陳玉珍說，這條道路的啟用不僅是便民工程，更是金門未來發展的關鍵拼圖，有了金門大橋，再加上2-29號道路，交通網絡將更完整，不僅不用再進入市區塞車，周邊地區也會因此熱絡起來。她強調，「中央與地方是一條心，服務的對象都是民眾

縣府表示，未來將持續推動更多公共建設，打造安全、便捷又宜居的交通環境，讓「幸福金門」不只是一句口號，而是鄉親切身的生活感受。

金門縣政府今日下午舉辦「金門縣2-29號計畫道路新闢工程」動土典禮，縣長陳福海（左）與立委陳玉珍私下的互動，頗受關注。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府今日下午舉辦「金門縣2-29號計畫道路新闢工程」動土典禮，縣長陳福海（左）與立委陳玉珍私下的互動，頗受關注。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府今日下午舉辦「金門縣2-29號計畫道路新闢工程」動土典禮，縣長陳福海（右）與立委陳玉珍在會場也頻頻交談。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府今日下午舉辦「金門縣2-29號計畫道路新闢工程」動土典禮，縣長陳福海（右）與立委陳玉珍在會場也頻頻交談。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府今日下午舉辦「金門縣2-29號計畫道路新闢工程」動土典禮，縣長陳福海與內政部政務次長董建宏在動土的剷子上簽名並合影。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府今日下午舉辦「金門縣2-29號計畫道路新闢工程」動土典禮，縣長陳福海與內政部政務次長董建宏在動土的剷子上簽名並合影。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府今日下午舉辦「金門縣2-29號計畫道路新闢工程」動土典禮，與會貴賓動土前合影。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府今日下午舉辦「金門縣2-29號計畫道路新闢工程」動土典禮，與會貴賓動土前合影。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府今日下午舉辦「金門縣2-29號計畫道路新闢工程」動土典禮，縣長陳福海（右二）、立委陳玉珍（右一）、內政部政務次長董建宏（右三）等人共同主持動土。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府今日下午舉辦「金門縣2-29號計畫道路新闢工程」動土典禮，縣長陳福海（右二）、立委陳玉珍（右一）、內政部政務次長董建宏（右三）等人共同主持動土。記者蔡家蓁／攝影

