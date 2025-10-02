快訊

直播／6位候選人首度同台！聯合報、TVBS「國民黨主席辯論會」登場

苗栗男持刀傷3人 國小女童遭挾持「左胸被刺傷」傷勢嚴重急救中

獨／疑10年前在「同家超商」隨機砍人！苗栗男出獄又犯案 行凶後逃回家

聽新聞
0:00 / 0:00

只准清德宣傳？頭像文宣滿天飛惹議 盧秀燕：無酬讓台中被看見

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
市議員黃馨慧質詢提「只准清德宣傳，不許地方廣告」。圖／黃馨慧提供
市議員黃馨慧質詢提「只准清德宣傳，不許地方廣告」。圖／黃馨慧提供

台中市議會今專案報告，為「市長盧秀燕頭像文宣滿天飛」引爆藍綠論戰，綠議員斥只會讓人反感，藍白議員則反問「只准清德宣傳，不許地方廣告？」盧秀燕說，無酬宣傳台中，她甘之如飴。「讓台中被更多人看見」，她都願意全力以赴。

民進黨市議員黃守達質詢說，紐約、倫敦、巴黎、東京都等城市被記得，不是因為市長是誰，而是該城市對世界的貢獻。他整理台中市政府各局處文宣，無一局處未出現盧的頭像。他質疑，若非盧授意，局處何需如此巴結？他對這類文宣的實際成效深表懷疑。

黃守達認為，當市民抱怨盧秀燕頭像到處都是、鋪天蓋地，難道台中只剩這樣嗎？質疑投入大筆公帑張貼個人頭像，無助城市行銷，反令市民反感。

國民黨市議員邱愛珊說，為什麼大家愛找盧秀燕拍廣告，因為盧好感度第一名。

盧秀燕說，因為她和市府團隊都是無酬為台中宣傳，只要有效果、有需要，都願意幫忙，也謝謝議員幫她打知名度。

國民黨市議員李中說，「行銷台中、盧秀燕最吸睛」，盧秀燕在全國具知名度，與其找明星，不如由盧行銷台中；很多市議員批評盧為台中代言，如同「草船借箭」「罵你越多，全國關心你的人也越多」，宣傳效果好，為台中宣傳，辛苦你了。

盧秀燕說，她沒注意有台中水蜜桃廣告，請大家多報導，她也感謝今天質詢她的議員，讓台中被看見。

國民黨市議員黃馨慧說，地方政府每年教育、交通、社福、醫療等基礎建設與服務都需要宣傳廣告，卻被質疑行銷首長。檢視民進黨對地方服務宣傳斤斤計較，卻看不見中央宣傳費暴增六成，形同「只准清德宣傳，不許地方廣告」。

國民黨市議員劉士州說，盧秀燕是五星市長，「都會城市首長行銷天經地義、中外皆同」。看到市長就看到幸福，這有什麼不好？

劉士洲質詢，市長有收代言費嗎？盧秀燕答詢，沒有，全數無酬，只要有被利用價值行銷台中，她都樂意。

民眾黨市議員江和樹說，賴清德總統時任台南市長也在廣告，現任黃偉哲也在廣告，高雄市長陳其邁也在廣告，連警政署長也在廣告，為什麼不會被拿來被議論？盧秀燕行銷台中是正確的，這本來就是應該做的。

市議員江和樹質詢時說，賴清德總統時任台南市長也在廣告。圖／江和樹提供
市議員江和樹質詢時說，賴清德總統時任台南市長也在廣告。圖／江和樹提供
市議員李中質詢時說，「行銷台中、盧秀燕最吸睛」。記者趙容萱／攝影
市議員李中質詢時說，「行銷台中、盧秀燕最吸睛」。記者趙容萱／攝影
市議員黃守達質詢說，他整理台中市政府各局處文宣，無一局處未出現盧的頭像。圖／黃守達提供
市議員黃守達質詢說，他整理台中市政府各局處文宣，無一局處未出現盧的頭像。圖／黃守達提供

議員 盧秀燕 廣告

延伸閱讀

2028總統大選取代賴清德最可能人選？ 陳其邁低調這樣說

綠批公帑塑造個人形象 盧秀燕：大家看得起樂於配合

美台晶片「五五分」恐台積電中科二期生變？中科管理局說話了

行政怠惰「安心午餐」不安心？盧秀燕：一定徹查嚴辦

相關新聞

只准清德宣傳？頭像文宣滿天飛惹議 盧秀燕：無酬讓台中被看見

台中市議會今專案報告，為「市長盧秀燕頭像文宣滿天飛」引爆藍綠論戰，綠議員斥只會讓人反感，藍白議員則反問「只准清德宣傳，不...

高屏二快遭高雄大樹居民批「對在地毫無益處」 邱議瑩出面協調

高雄、屏東間東西向第2條快速公路上月中央核定後，路線橫跨高雄大樹區遭居民反對，認為會影響丘陵地農地和水源保育區，阻斷農路...

【重磅快評】鍾佳濱當監軍 內埔人卻感慨我們有立委？

民進黨立院黨團「微調」，屏東立委鍾佳濱出任幹事長，被譽為「監軍」，在黨內舉足輕重，儼然是屏東縣長周春米的接班人；但外界不...

屏東潮州民治溪排水工程竣工 兼具生態打造民眾親水空間

屏東縣潮州鎮民治溪至泗林橋段因河道蜿蜒、防洪寬度及高度不足，導致排水不佳，縣府於前瞻基礎建設計畫項下向經濟部水利署爭取1...

許智傑搶宣布：年底高雄有廉航直飛日本熊本、星宇明年進駐

捷星日本航空代表董事兼總經理田中正和上周拜會市府，預告今年底前開啟高雄飛日本成田機場航線，立委許智傑加碼宣布，年底高雄又...

看過來！中秋、國慶連假 高雄風景區實施交通管制

中秋節、國慶日2個連續假日來臨，高雄市警方今天表示，將對可能湧現的景點或大型活動區域、交流道，規畫彈性交通管制措施，確保...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。