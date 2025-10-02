只准清德宣傳？頭像文宣滿天飛惹議 盧秀燕：無酬讓台中被看見

台中市議會今專案報告，為「市長盧秀燕頭像文宣滿天飛」引爆藍綠論戰，綠議員斥只會讓人反感，藍白議員則反問「只准清德宣傳，不許地方廣告？」盧秀燕說，無酬宣傳台中，她甘之如飴。「讓台中被更多人看見」，她都願意全力以赴。

民進黨市議員黃守達質詢說，紐約、倫敦、巴黎、東京都等城市被記得，不是因為市長是誰，而是該城市對世界的貢獻。他整理台中市政府各局處文宣，無一局處未出現盧的頭像。他質疑，若非盧授意，局處何需如此巴結？他對這類文宣的實際成效深表懷疑。

黃守達認為，當市民抱怨盧秀燕頭像到處都是、鋪天蓋地，難道台中只剩這樣嗎？質疑投入大筆公帑張貼個人頭像，無助城市行銷，反令市民反感。

國民黨市議員邱愛珊說，為什麼大家愛找盧秀燕拍廣告，因為盧好感度第一名。

盧秀燕說，因為她和市府團隊都是無酬為台中宣傳，只要有效果、有需要，都願意幫忙，也謝謝議員幫她打知名度。

國民黨市議員李中說，「行銷台中、盧秀燕最吸睛」，盧秀燕在全國具知名度，與其找明星，不如由盧行銷台中；很多市議員批評盧為台中代言，如同「草船借箭」「罵你越多，全國關心你的人也越多」，宣傳效果好，為台中宣傳，辛苦你了。

盧秀燕說，她沒注意有台中水蜜桃廣告，請大家多報導，她也感謝今天質詢她的議員，讓台中被看見。

國民黨市議員黃馨慧說，地方政府每年教育、交通、社福、醫療等基礎建設與服務都需要宣傳廣告，卻被質疑行銷首長。檢視民進黨對地方服務宣傳斤斤計較，卻看不見中央宣傳費暴增六成，形同「只准清德宣傳，不許地方廣告」。

國民黨市議員劉士州說，盧秀燕是五星市長，「都會城市首長行銷天經地義、中外皆同」。看到市長就看到幸福，這有什麼不好？

劉士洲質詢，市長有收代言費嗎？盧秀燕答詢，沒有，全數無酬，只要有被利用價值行銷台中，她都樂意。