高屏二快遭高雄大樹居民批「對在地毫無益處」 邱議瑩出面協調

高雄、屏東間東西向第2條快速公路上月中央核定後，路線橫跨高雄大樹區遭居民反對，認為會影響丘陵地農地和水源保育區，阻斷農路，路線未直達屏東市區，交通助益不大。立委邱議瑩今邀公路局等辦說明會，她強調尚在設計初期，計畫路權未核定，會確保居民權益不受損。

高屏二快全長22.6公里，起點在台1線、高鐵路路口，橫跨仁武、大樹區、屏東縣九如鄉，銜接至國3，設3處系統型、5處地區型交流道。

大樹區黃姓居民說，高屏二快原為滿足屏東市區往返高雄的通勤需求，分流台88快速道路與台1線交通，但高屏二快終點在屏東北邊，距離台88線太遠，分流效果有限，核定路廊經過水源保護區，希望中央將路線調整、往南偏移。

和山里長吳順治表示，高屏二快在義大二路交流道至和山里，路線經過當地簡易自來水廠，擔心施工和通車影響水質，切斷居民飲用水，水廠供應340戶用水，希望該段能北移200公尺。三和里代理里長李東岳表示，高屏二快在三和里許多路段非高架，住戶擔心遭徵收土地、切斷當地南北路線成「大型長城」。

居民指大樹位在水源保護區已犧牲許多建設，高屏二快通過破壞丘陵區農地、水源區，僅造福屏東、高雄市中心民眾，對大樹毫無好處。市議員黃飛鳳表示，高屏二快開通後，對大樹交通毫無益處，只影響水土保持、破壞水源保護區，「中央為兌現政績而做，不是為了人民利益。」

邱議瑩說，國道3號、國道10號車流量近乎飽和，建設高屏二快有必要性，核定後已在設計階段，計畫路權未核定，要求公路局針對地方意見調整路廊，後續依土地徵收條例規定辦理公聽會，持續和地方溝通。

設計監造單位台灣世曦顧問公司回應，為滿足大樹區發展，高屏二快規畫設置台29線交流道，提供地區性交通服務，跨越高屏溪後設置側車道，提供機慢車行駛，改善通勤困境。公路局南區公路新建工程分局長林俊和表示，高屏二快路廊於2021年7月確認後，經過二階環評和多場說明會，路廊迄今未變，工程會遵守環評要求。

林俊和表示，高屏二快在仁武大樹路段避開大樹北營區，距軍方圍牆500公尺以上，也避開高屏溪大樹攔河堰飲用水取水口，和高屏溪攔河堰水庫蓄水範圍一定距離，後續設計階段，會加強注意不可汙染水源、完善水保措施和完工後維持原涵養水源能力，若工程阻斷農地道路，會以復舊或提供其他方案，維持民眾通行需求。