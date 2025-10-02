金門大橋延伸路網再添一環 2-29號計畫道路估2027年完工

內政部次長董建宏2日出席「金門縣2-29號計畫道路新闢工程」動土典禮時表示，這條道路是金門大橋通車後的重要延伸路段，中央透過生活圈計畫補助金門縣政府逾13億元，全案總經費約17億元，預計2027年4月完工。屆時道路通車後，可貫通瓊安路、環島西路與慈湖路，讓金門大橋直接銜接烈嶼，將大幅改善東西半島交通，並提升當地居民通行便利與觀光服務品質。

董建宏指出，新闢道路全長約830公尺，寬21.5公尺，規劃雙向各1快車道與1慢車道，同時融入「以人為本」理念，設置人行道與自行車道，提供安全舒適的通行空間。道路兩側並設有排水溝與設施帶，不僅可整合公共管線，也利於後續維護，確保路面平整。

他進一步說明，內政部持續透過「生活圈」、「永續提升人行安全」、「提升道路品質2.0」、「校園周邊暨行車安全改善」及「均衡城鄉村里道路改善」等計畫，協助金門縣突破交通瓶頸，近年已累計補助59案、核定金額逾13.69億元。中央與地方將持續合作，採全面性、系統性思維推動道路與人行空間改善，不僅滿足民眾需求，也有助帶動金門觀光與地方產業發展。