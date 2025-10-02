快訊

直播／6位候選人首度同台！聯合報、TVBS「國民黨主席辯論會」登場

苗栗男持刀傷3人 國小女童遭挾持「左胸被刺傷」傷勢嚴重急救中

獨／疑10年前在「同家超商」隨機砍人！苗栗男出獄又犯案 行凶後逃回家

金門大橋延伸路網再添一環 2-29號計畫道路估2027年完工

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
金門縣2-29號計畫道路新闢工程動土典禮。內政部提供
金門縣2-29號計畫道路新闢工程動土典禮。內政部提供

內政部次長董建宏2日出席「金門縣2-29號計畫道路新闢工程」動土典禮時表示，這條道路是金門大橋通車後的重要延伸路段，中央透過生活圈計畫補助金門縣政府逾13億元，全案總經費約17億元，預計2027年4月完工。屆時道路通車後，可貫通瓊安路、環島西路與慈湖路，讓金門大橋直接銜接烈嶼，將大幅改善東西半島交通，並提升當地居民通行便利與觀光服務品質。

董建宏指出，新闢道路全長約830公尺，寬21.5公尺，規劃雙向各1快車道與1慢車道，同時融入「以人為本」理念，設置人行道與自行車道，提供安全舒適的通行空間。道路兩側並設有排水溝與設施帶，不僅可整合公共管線，也利於後續維護，確保路面平整。

他進一步說明，內政部持續透過「生活圈」、「永續提升人行安全」、「提升道路品質2.0」、「校園周邊暨行車安全改善」及「均衡城鄉村里道路改善」等計畫，協助金門縣突破交通瓶頸，近年已累計補助59案、核定金額逾13.69億元。中央與地方將持續合作，採全面性、系統性思維推動道路與人行空間改善，不僅滿足民眾需求，也有助帶動金門觀光與地方產業發展。

金門大橋 觀光

延伸閱讀

號召全民防詐！內政部推檢舉獎勵制度 最高領1千萬獎金

公館圓環提前完工！四岔正交路口今通車 上班日恐迎真正考驗

高雄貨櫃車二階專用道7月才通車...今新路塌 垃圾車左後輪陷天坑

公館圓環正交路口9月29日通車！交通局詳解汽機車如何走

相關新聞

只准清德宣傳？頭像文宣滿天飛惹議 盧秀燕：無酬讓台中被看見

台中市議會今專案報告，為「市長盧秀燕頭像文宣滿天飛」引爆藍綠論戰，綠議員斥只會讓人反感，藍白議員則反問「只准清德宣傳，不...

高屏二快遭高雄大樹居民批「對在地毫無益處」 邱議瑩出面協調

高雄、屏東間東西向第2條快速公路上月中央核定後，路線橫跨高雄大樹區遭居民反對，認為會影響丘陵地農地和水源保育區，阻斷農路...

【重磅快評】鍾佳濱當監軍 內埔人卻感慨我們有立委？

民進黨立院黨團「微調」，屏東立委鍾佳濱出任幹事長，被譽為「監軍」，在黨內舉足輕重，儼然是屏東縣長周春米的接班人；但外界不...

屏東潮州民治溪排水工程竣工 兼具生態打造民眾親水空間

屏東縣潮州鎮民治溪至泗林橋段因河道蜿蜒、防洪寬度及高度不足，導致排水不佳，縣府於前瞻基礎建設計畫項下向經濟部水利署爭取1...

許智傑搶宣布：年底高雄有廉航直飛日本熊本、星宇明年進駐

捷星日本航空代表董事兼總經理田中正和上周拜會市府，預告今年底前開啟高雄飛日本成田機場航線，立委許智傑加碼宣布，年底高雄又...

看過來！中秋、國慶連假 高雄風景區實施交通管制

中秋節、國慶日2個連續假日來臨，高雄市警方今天表示，將對可能湧現的景點或大型活動區域、交流道，規畫彈性交通管制措施，確保...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。