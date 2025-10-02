強化養殖產業種原保存...東港蝦藻類種原庫啟用 可望降低蝦苗進口依賴

快訊

中央社／ 屏東縣2日電

為強化台灣蝦類養殖產業種原保存與生物安全管理，農業部水產試驗所在屏東打造「東港蝦藻類種原庫」，今天正式啟用；未來可望降低蝦苗進口依賴，首批白蝦苗明年初即會釋出。

農業部水產試驗所東港養殖研究中心主任吳豐成接受媒體聯訪表示，種原庫成立是台灣食品安全重要里程碑，保障蝦種類與品系不因進口受限中斷，並納入溫度與鹽度耐受度作為選種考量，以因應氣候變遷影響。目前已有初步培育成果，預計明年初即可釋出首批白蝦苗供業界養殖。

屏東漁業青年聯誼會蝦類組長詹永聖表示，台灣蝦類養殖長期依賴進口蝦苗，雖然價格高出10至15倍，不過國外生物防治部分較佳，蝦苗不帶病毒，可降低養殖過程風險，成長速度也較優異。如今東港種原庫成立，期待未來能減少依賴進口，降低成本與疾病風險。

水試所表示，種原庫強調整體生物安全防疫，將保存國內養殖經濟蝦類6到8種，及藻類16至20種，並將蝦類保種、繁殖、育成與育種4個階段，整合成一貫化優良蝦類種原選育流程，未來可望釋放優質SPF種蝦苗提供水產養殖業者，補足國內蝦類產業缺乏優質種原需求，強化蝦類產業競爭力。

水試所說明，種原庫1樓設置「蝦類種原區」，專責保存白蝦、草蝦、泰國蝦等重要經濟蝦種。該區採獨立艙間設計，從檢疫、育成、催熟、交配到孵化，每一階段均設置完全隔離養殖空間與路線，並配有專屬環控、進排水與維生系統，能有效杜絕外來病原入侵與交叉感染風險。

種原庫2樓設有「藻類種原區」，負責培育蝦苗初期必需微細藻類，如擬球藻、等鞭金藻、魏氏海鏈藻及牟氏角毛藻等，除可直接提供蝦苗本身攝食，也可作為後期餌料生物豐年蝦與輪蟲滋養食餌，透過建立充足、安全內部完整供應鏈，擺脫對品質不穩定外部餌料依賴，更提升種原庫自給能力與防疫成效，有效抵禦外來病害風險，確保優質蝦苗穩定生產。

