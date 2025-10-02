【重磅快評】鍾佳濱當監軍 內埔人卻感慨我們有立委？

民進黨立院黨團「微調」，屏東立委鍾佳濱出任幹事長，被譽為「監軍」，在黨內舉足輕重，儼然是屏東縣長周春米的接班人；但外界不知，他的大本營屏東內埔竟要大興土木在公墓蓋光電場，離譜的是，公所之前一直宣稱公墓要改建公園，而且蓋光電場也未呈報縣府，鍾佳濱卻一如之前老埤農場改設光電案持續保持靜默，簡直是美濃邱議瑩的屏東版。

美濃大峽谷讓邱議瑩參選高雄市長之路蒙塵，競辦雖早已成立，但是眾人焦點已移往立委賴瑞隆身上。特別是，今天賴瑞隆上午9點20分舉辦首場政見記者會；接著10點台南立委林俊憲舉行政策發布記者會。兩人如此巧妙安排，其實正在訴說一段「兩人都受賴清德青睞」的政治傳說。

邱議瑩歷來征戰成績不惡，她自稱美濃媳婦，美濃人也沒虧待她，這次立委選舉在美濃拿1萬1459票 ，囊括近4成7的選票，但她卻無視逾6公頃的美濃良田被挖成深達20公尺大坑洞；新聞揭露後，市府以鐵柵欄圍起，形同「保全」邱議瑩長期無視家園遭破壞的鐵證。

至於大樹光電，也是如出一轍，山頭剷平也未見邱議瑩為山林發聲。邱議瑩2年前在大樹也拿了1萬4645票。光是這兩案，想都不用想，她要連任立委就有很大挑戰，角逐市長更是痴人說夢了。

政治行情消長，本來就很平常，邱議瑩黯淡之際，屏東的立委鍾佳濱卻突然竄紅，在大罷免大失敗之後，賴清德總統說黨團要改組，但柯建銘堅持不退，最後鍾佳濱跳上舞台擔任幹事長，陪老柯走完總召任期。外界解讀鍾佳濱負有監軍任務，老柯也要漸漸淡出決策核心，鍾的政治路又更上一層樓。

但外界不清楚的是，在鍾佳濱出任黨團監軍之前，他的大本營屏東內埔又出事了。9月3日公所召開公墓改設光電場說明會，鄉民群起怒罵，指過去公所一直說位在山坡地的第13公墓遷葬後要建公園，但直到要開說明會才知要設光電場，「三字經」滿場飛，鄉民憂心若未做好水土保持，將影響下游安全；更有在地網友疾呼「鍾佳濱大本營耶，我們內埔每次開票出來，你都最高耶，要不要出來了解一下」。只是，連日來鍾佳濱始終未見回應。

更離譜的是，鄉代發現公所今年2月即與廠商簽約，7月臨時會才提及此事；屏東縣政府民政處表示，公墓面積4公頃多，光電業者使用土地約2公頃多，根據非都市土地使用管制規則，殯葬用地可設再生能源設施，但須先向縣府申請，但鄉公所尚未提出。

殯葬用地設光電場是民進黨秘書長徐國勇在內政部長任內推動的修法，當時為了推動非核家園，內政部盤點全國2800座公墓，稱有2000公頃可設光電板，但承諾不會把太陽能板架在墓碑上，民眾不必擔心，政府也不會因此鼓勵遷葬。

言猶在耳，內埔鄉公所早在核三2號機除役之前就跳過代表會、縣政府與廠商簽約，一路都在騙，先不論會不會有水土保持的問題，程序也不合法，簡直是先斬後奏，只得暫時喊停，而鍾佳濱的大本營內埔似乎也總與光電有不解之緣。

兩年前鍾佳濱選立委時，即遭對手猛批對農林公司內埔老埤農場改設光電場案始終未表態，後來是農業部見民情沸騰，跳出來澄清並未核准此案，老埤農場光電案才漸漸沉寂。

老埤農場佔地400公頃，改設光電場如闖關成功，將是全台最大的農地案場，對於這麼大的案子，鍾佳濱彷彿引置身事外，只會罵對手「拿著民眾黨的新聞稿抄抄寫寫，剪剪貼貼」、「農業部的回應就是重重打臉對手」，但從未見鍾站在地方民意的第一排。

即使小至公墓光電案亦然，鄉親們在說明會掀桌摔椅怒罵，在地網友直接呼叫，鍾佳濱也沒回應；倒是丹娜絲重創台南七股，停電造成逾漁業損失，他馬上會同立委郭國文開記者會呼籲政府儘速將綠能納入災害防救體系，補強漁電共生的缺陷，還真是長臂管轄 。

同一時間，屏東佳冬海上光電浮台在丹娜絲重創成海廢，業者的政治獻金名單赫然出現「鍾佳濱」，證明鍾佳濱其實很懂也很熟光電。只是，鍾佳濱選立委在內埔拿1萬6039票，席捲約5成3選票，內埔人遷葬祖墳卻換不到公園，難道不會有「內埔真的有立委嗎」的感慨？