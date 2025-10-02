屏東潮州民治溪排水工程竣工 兼具生態打造民眾親水空間

屏東縣潮州鎮民治溪至泗林橋段因河道蜿蜒、防洪寬度及高度不足，導致排水不佳，縣府於前瞻基礎建設計畫項下向經濟部水利署爭取1.58億元補助，進行改善約1.1公里河道、拓寬新建護岸、改建橋梁及環境改善等工程，打造安全的的水岸城市。

「民治溪排水改善（茂林橋－泗林橋）含橋梁改建」工程時間一年半，今日舉行竣工典禮。縣府表示，此工程並未以截彎取直方式整治河道，而是透過拓寬改善，並保留原有林相與自然景觀，降低對生態的衝擊。

施工設計上以「迴避、縮小、減輕、補償」原則，採取生態緩坡護岸、就地取材減碳，並設置高灘營造昆蟲、鳥類棲息地，兼顧治水與生態。工程同時規畫帶狀綠帶，移植與新植原生樹種，並提供親水休憩空間。

因工程部分位於都市計畫區，未來兩岸將發展為住宅區，改建橋梁亦配合都市計畫道路設置，避免後續交通受限。河道右岸也新設水防道路，串聯茂林橋、三星橋至泗林橋，汛期可作為防汛搶險通道，全面提升周邊地區防災效能。